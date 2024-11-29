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Россиянам назвали самый выгодный срок действия вклада
Россиянам назвали самый выгодный срок действия вклада - РИА Новости, 29.11.2024
Россиянам назвали самый выгодный срок действия вклада
Ключевая ставка ЦБ растет, а вслед за ней и предложения банков по вкладам для физических лиц. Как выбрать оптимальный срок действия депозита, рассказал... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T02:17
2024-11-29T02:17
2024-11-29T02:17
экономика
эльман мехтиев
центральный банк рф (цб рф)
банки
вклады
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ растет, а вслед за ней и предложения банков по вкладам для физических лиц. Как выбрать оптимальный срок действия депозита, рассказал агентству “Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".Он напомнил, что Банк России ожидает существенное снижение инфляции уже через несколько кварталов. Если так случится, упадет и ключевая ставка. Поэтому многие банки заявляют самые выгодные предложения лишь на срок семь-восемь месяцев, на год — уже гораздо меньше.По мнению Мехтиева, именно на такой срок разумнее всего сейчас положить деньги в банк. Даже если инфляция, вопреки прогнозам регулятора, пойдет вверх, ключевая ставка тоже вырастет, а, значит, депозиты станут еще выгоднее."Во времена, когда инфляция стабильна и ключевая ставка стоит на одном и том же уровне долго, ставка по депозитам почти всегда находится в зависимости от срока самого депозита. Дольше срок – выше ставка, меньше срок – ниже ставка", - объясняет финансист.А вот в период скачка инфляции ставки растут плавно, но затем обваливаются, и играть вдолгую уже невыгодно, заключил он.
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экономика, эльман мехтиев, центральный банк рф (цб рф), банки, вклады
Экономика, Эльман Мехтиев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки, Вклады
Россиянам назвали самый выгодный срок действия вклада
Финансист Мехтиев посоветовал делать банковские вклады на срок до восьми месяцев
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Ключевая ставка ЦБ растет, а вслед за ней и предложения банков по вкладам для физических лиц. Как выбрать оптимальный срок действия депозита, рассказал агентству “Прайм"
Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".
Он напомнил, что Банк России ожидает существенное снижение инфляции уже через несколько кварталов. Если так случится, упадет и ключевая ставка. Поэтому многие банки заявляют самые выгодные предложения лишь на срок семь-восемь месяцев, на год — уже гораздо меньше.
По мнению Мехтиева, именно на такой срок разумнее всего сейчас положить деньги в банк. Даже если инфляция, вопреки прогнозам регулятора, пойдет вверх, ключевая ставка тоже вырастет, а, значит, депозиты станут еще выгоднее.
"Во времена, когда инфляция стабильна и ключевая ставка стоит на одном и том же уровне долго, ставка по депозитам почти всегда находится в зависимости от срока самого депозита. Дольше срок – выше ставка, меньше срок – ниже ставка", - объясняет финансист.
А вот в период скачка инфляции ставки растут плавно, но затем обваливаются, и играть вдолгую уже невыгодно, заключил он.