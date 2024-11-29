https://ria.ru/20241129/vklad-1986349222.html

Россиянам назвали самый выгодный срок действия вклада

Россиянам назвали самый выгодный срок действия вклада - РИА Новости, 29.11.2024

Россиянам назвали самый выгодный срок действия вклада

Ключевая ставка ЦБ растет, а вслед за ней и предложения банков по вкладам для физических лиц. Как выбрать оптимальный срок действия депозита, рассказал... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T02:17

2024-11-29T02:17

2024-11-29T02:17

экономика

эльман мехтиев

центральный банк рф (цб рф)

банки

вклады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150055/98/1500559839_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_2f1c11c5528b728930503b25b91eb3cd.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ растет, а вслед за ней и предложения банков по вкладам для физических лиц. Как выбрать оптимальный срок действия депозита, рассказал агентству “Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".Он напомнил, что Банк России ожидает существенное снижение инфляции уже через несколько кварталов. Если так случится, упадет и ключевая ставка. Поэтому многие банки заявляют самые выгодные предложения лишь на срок семь-восемь месяцев, на год — уже гораздо меньше.По мнению Мехтиева, именно на такой срок разумнее всего сейчас положить деньги в банк. Даже если инфляция, вопреки прогнозам регулятора, пойдет вверх, ключевая ставка тоже вырастет, а, значит, депозиты станут еще выгоднее."Во времена, когда инфляция стабильна и ключевая ставка стоит на одном и том же уровне долго, ставка по депозитам почти всегда находится в зависимости от срока самого депозита. Дольше срок – выше ставка, меньше срок – ниже ставка", - объясняет финансист.А вот в период скачка инфляции ставки растут плавно, но затем обваливаются, и играть вдолгую уже невыгодно, заключил он.

https://ria.ru/20241110/nakopleniya-1982887416.html

https://ria.ru/20241106/vklady-1982065432.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, эльман мехтиев, центральный банк рф (цб рф), банки, вклады