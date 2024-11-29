https://ria.ru/20241129/vaktsina-1986353090.html

Центр Гамалеи начал разработку технологии для создания вакцины от ВИЧ

Центр Гамалеи начал разработку технологии для создания вакцины от ВИЧ - РИА Новости, 29.11.2024

Центр Гамалеи начал разработку технологии для создания вакцины от ВИЧ

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России начал разрабатывать технологию, которая позволяет создавать антитела против ВИЧ-инфекции, уже... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T03:37

2024-11-29T03:37

2024-11-29T03:37

россия

александр гинцбург

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России начал разрабатывать технологию, которая позволяет создавать антитела против ВИЧ-инфекции, уже есть серьезные фундаментальные сдвиги, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. Всемирный день борьбы со СПИДом будет отмечаться 1 декабря. "Мы начали разрабатывать технологию, которая позволяет создавать антитела широкой специфичности. В первую очередь для РНК-содержащих быстроменяющихся вирусов - это вирус гриппа, ковид и ВИЧ в том числе. Такой технологией мы начали заниматься, и кое-какие очень серьезные, с моей точки зрения, фундаментальные сдвиги в этом направлении имеем", - сказал Гинцбург. Он пояснил, что фактически в центре уже научились создавать антигены, введение которых заставляет вырабатываться в организме антитела к возбудителям инфекции, помогая иммунной системе справляться с вирусом.

https://ria.ru/20241125/putin-1985649458.html

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