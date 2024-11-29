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В УрФО опровергли данные об увольнении SMM-сотрудников из-за ошибки в посте - РИА Новости, 29.11.2024
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16:51 29.11.2024 (обновлено: 16:59 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/urfo-1986510922.html
В УрФО опровергли данные об увольнении SMM-сотрудников из-за ошибки в посте
В УрФО опровергли данные об увольнении SMM-сотрудников из-за ошибки в посте - РИА Новости, 29.11.2024
В УрФО опровергли данные об увольнении SMM-сотрудников из-за ошибки в посте
Информация об увольнении ряда сотрудников из-за ошибки в социальной сети полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги не... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:51
2024-11-29T16:59
политика
артем жога
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Информация об увольнении ряда сотрудников из-за ошибки в социальной сети полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата полпредства. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что полпред в полном составе уволил команду SMM-специалистов, ведущих его соцсети, из-за подписи в одном из постов в его Telegram-канале, на которой ключевая область федерального округа была названа Екатеринбургской, а не Свердловской. "Полпредство не комментирует слухи, но аппарат полпреда продолжает работу в штатном режиме. Никаких кадровых решений не планируется, полпред удовлетворен уровнем работы (сотрудников)", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241004/urfo-1976303382.html
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политика, артем жога, уральский фо, россия
Политика, Артем Жога, Уральский ФО, Россия
В УрФО опровергли данные об увольнении SMM-сотрудников из-за ошибки в посте

Полпредство в УрФО опровергло слухи об увольнении из-за ошибки в посте в соцсети

© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе
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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Информация об увольнении ряда сотрудников из-за ошибки в социальной сети полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата полпредства.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что полпред в полном составе уволил команду SMM-специалистов, ведущих его соцсети, из-за подписи в одном из постов в его Telegram-канале, на которой ключевая область федерального округа была названа Екатеринбургской, а не Свердловской.
"Полпредство не комментирует слухи, но аппарат полпреда продолжает работу в штатном режиме. Никаких кадровых решений не планируется, полпред удовлетворен уровнем работы (сотрудников)", - сказал собеседник агентства.
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ПолитикаАртем ЖогаУральский ФОРоссия
 
 
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