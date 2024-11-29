https://ria.ru/20241129/urfo-1986510922.html

В УрФО опровергли данные об увольнении SMM-сотрудников из-за ошибки в посте

В УрФО опровергли данные об увольнении SMM-сотрудников из-за ошибки в посте - РИА Новости, 29.11.2024

В УрФО опровергли данные об увольнении SMM-сотрудников из-за ошибки в посте

Информация об увольнении ряда сотрудников из-за ошибки в социальной сети полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги не... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:51

2024-11-29T16:51

2024-11-29T16:59

политика

артем жога

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Информация об увольнении ряда сотрудников из-за ошибки в социальной сети полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата полпредства. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что полпред в полном составе уволил команду SMM-специалистов, ведущих его соцсети, из-за подписи в одном из постов в его Telegram-канале, на которой ключевая область федерального округа была названа Екатеринбургской, а не Свердловской. "Полпредство не комментирует слухи, но аппарат полпреда продолжает работу в штатном режиме. Никаких кадровых решений не планируется, полпред удовлетворен уровнем работы (сотрудников)", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241004/urfo-1976303382.html

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политика, артем жога, уральский фо, россия