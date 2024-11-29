https://ria.ru/20241129/upts-1986582749.html

На Украине продлили домашний арест митрополиту УПЦ Феодосию

На Украине продлили домашний арест митрополиту УПЦ Феодосию - РИА Новости, 29.11.2024

На Украине продлили домашний арест митрополиту УПЦ Феодосию

Суд на Украине продлил на два месяца ночной домашний арест митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию (Снигиреву), который находится под следствием на... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T23:09

2024-11-29T23:09

2024-11-29T23:09

украина

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феодосия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суд на Украине продлил на два месяца ночной домашний арест митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию (Снигиреву), который находится под следствием на Украине по делу о госизмене, но позволили снять электронный браслет слежения, сообщает местное издание "Общественное. Черкассы". "В Черкассах 29 ноября в Сосновском районном суде состоялось заседание по делу руководителя Черкасской епархии УПЦ... митрополита Феодосия - Дениса Снигирева... Снигиреву суд продлил ночной домашний арест на 60 суток - до 27 января - и разрешил снять электронный браслет", - сообщает издание. Отмечается, что суд также решил заявление защитника митрополита об отводе прокурора оставить без удовлетворения. Следующее заседание по делу назначено на 5 декабря. Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. Двадцать седьмого июня украинский суд избрал меру пресечения руководителю Черкасской епархии УПЦ: круглосуточный домашний арест на 60 суток. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986504828.html

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украина, черкассы, феодосия, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, в мире