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Британским студентам объяснили, как правильно пользоваться лестницами - РИА Новости, 29.11.2024
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20:06 29.11.2024 (обновлено: 20:08 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/universitet-1986567653.html
Британским студентам объяснили, как правильно пользоваться лестницами
Британским студентам объяснили, как правильно пользоваться лестницами - РИА Новости, 29.11.2024
Британским студентам объяснили, как правильно пользоваться лестницами
Ведущий мировой исследовательский университет Кембриджа расклеил на своей территории плакаты, объясняющие студентам, как правильно пользоваться лестницами,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T20:06
2024-11-29T20:08
в мире
великобритания
кембриджский университет
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ведущий мировой исследовательский университет Кембриджа расклеил на своей территории плакаты, объясняющие студентам, как правильно пользоваться лестницами, обратила внимание газета Sun. "Самым одаренным студентам Британии разъясняют правила пользования лестницами с помощью плакатов по обеспечению здоровья и охраны. На них студентов Кембриджского университета предупреждают не пользоваться мобильными телефонами во время перемещения между этажами", - пишет издание. На постерах используется фотография упавшего с лестницы мужчины, который держит в руке мобильный телефон. Изображение сопровождает текст: "Будьте внимательны во время использования лестниц. Голову поднимайте, телефон убирайте! Не допусти следующего несчастного случая". На плакате имеется QR-код, позволяющий сообщить о падении или о едва не произошедшем инциденте. "Кто станет сообщать о "падении, которое едва не произошло" во время использования лестницы? Привет, я только что видел, как этот парень пользовался телефоном, пока шел по лестнице, он споткнулся и чуть не упал. Тогда университет немедленно направит свою полицию, чтобы его арестовать?" - иронизирует один из студентов, слова которого приводит газета. "Самый настоящий бред вокизма. Почему они обращаются с умнейшей молодежью в Великобритании, как с безмозглыми идиотами?", - отмечает другой студент. Университет, в свою очередь, утверждает, что хотя плакаты могут показаться забавными, их вывесили после череды инцидентов, во время которых люди пользовались телефонами при спуске по лестнице. "Университет серьезно относится к охране и здоровью своих сотрудников и студентов", - приводит газета слова представителя учреждения.
https://ria.ru/20241116/smi-1984107015.html
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в мире, великобритания, кембриджский университет
В мире, Великобритания, Кембриджский университет
Британским студентам объяснили, как правильно пользоваться лестницами

Sun: Кембриджский университет расклеил плакаты о правилах пользования лестницами

© The SunИсследовательский университет Кембриджа расклеил на своей территории плакаты, объясняющие студентам, как правильно пользоваться лестницами
Исследовательский университет Кембриджа расклеил на своей территории плакаты, объясняющие студентам, как правильно пользоваться лестницами - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© The Sun
Исследовательский университет Кембриджа расклеил на своей территории плакаты, объясняющие студентам, как правильно пользоваться лестницами
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ведущий мировой исследовательский университет Кембриджа расклеил на своей территории плакаты, объясняющие студентам, как правильно пользоваться лестницами, обратила внимание газета Sun.
"Самым одаренным студентам Британии разъясняют правила пользования лестницами с помощью плакатов по обеспечению здоровья и охраны. На них студентов Кембриджского университета предупреждают не пользоваться мобильными телефонами во время перемещения между этажами", - пишет издание.
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На постерах используется фотография упавшего с лестницы мужчины, который держит в руке мобильный телефон. Изображение сопровождает текст: "Будьте внимательны во время использования лестниц. Голову поднимайте, телефон убирайте! Не допусти следующего несчастного случая".
На плакате имеется QR-код, позволяющий сообщить о падении или о едва не произошедшем инциденте.
"Кто станет сообщать о "падении, которое едва не произошло" во время использования лестницы? Привет, я только что видел, как этот парень пользовался телефоном, пока шел по лестнице, он споткнулся и чуть не упал. Тогда университет немедленно направит свою полицию, чтобы его арестовать?" - иронизирует один из студентов, слова которого приводит газета.
"Самый настоящий бред вокизма. Почему они обращаются с умнейшей молодежью в Великобритании, как с безмозглыми идиотами?", - отмечает другой студент.
Университет, в свою очередь, утверждает, что хотя плакаты могут показаться забавными, их вывесили после череды инцидентов, во время которых люди пользовались телефонами при спуске по лестнице.
"Университет серьезно относится к охране и здоровью своих сотрудников и студентов", - приводит газета слова представителя учреждения.
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