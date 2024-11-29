https://ria.ru/20241129/universitet-1986567653.html

Британским студентам объяснили, как правильно пользоваться лестницами

Британским студентам объяснили, как правильно пользоваться лестницами - РИА Новости, 29.11.2024

Британским студентам объяснили, как правильно пользоваться лестницами

Ведущий мировой исследовательский университет Кембриджа расклеил на своей территории плакаты, объясняющие студентам, как правильно пользоваться лестницами,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T20:06

2024-11-29T20:06

2024-11-29T20:08

в мире

великобритания

кембриджский университет

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ведущий мировой исследовательский университет Кембриджа расклеил на своей территории плакаты, объясняющие студентам, как правильно пользоваться лестницами, обратила внимание газета Sun. "Самым одаренным студентам Британии разъясняют правила пользования лестницами с помощью плакатов по обеспечению здоровья и охраны. На них студентов Кембриджского университета предупреждают не пользоваться мобильными телефонами во время перемещения между этажами", - пишет издание. На постерах используется фотография упавшего с лестницы мужчины, который держит в руке мобильный телефон. Изображение сопровождает текст: "Будьте внимательны во время использования лестниц. Голову поднимайте, телефон убирайте! Не допусти следующего несчастного случая". На плакате имеется QR-код, позволяющий сообщить о падении или о едва не произошедшем инциденте. "Кто станет сообщать о "падении, которое едва не произошло" во время использования лестницы? Привет, я только что видел, как этот парень пользовался телефоном, пока шел по лестнице, он споткнулся и чуть не упал. Тогда университет немедленно направит свою полицию, чтобы его арестовать?" - иронизирует один из студентов, слова которого приводит газета. "Самый настоящий бред вокизма. Почему они обращаются с умнейшей молодежью в Великобритании, как с безмозглыми идиотами?", - отмечает другой студент. Университет, в свою очередь, утверждает, что хотя плакаты могут показаться забавными, их вывесили после череды инцидентов, во время которых люди пользовались телефонами при спуске по лестнице. "Университет серьезно относится к охране и здоровью своих сотрудников и студентов", - приводит газета слова представителя учреждения.

https://ria.ru/20241116/smi-1984107015.html

https://ria.ru/20240622/aktivisty-1954736762.html

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в мире, великобритания, кембриджский университет