https://ria.ru/20241129/ukraina-1986583108.html

Почти половину ограниченно годных украинцев признали годными к службе

Почти половину ограниченно годных украинцев признали годными к службе - РИА Новости, 29.11.2024

Почти половину ограниченно годных украинцев признали годными к службе

На Украине 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными, сообщило местное издание... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T23:18

2024-11-29T23:18

2024-11-29T23:18

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На Украине 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными, сообщило местное издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, Как известно, после вступления в силу нового закона об усилении мобилизации военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годный", должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) для определения конкретного статуса "пригодный" или "непригодный" до 5 февраля 2025 года. В апреле тогдашний заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщал, что ВВК начнут в мае вызывать на переосвидетельствование тех, кто был ранее признан ограниченно годным, для подтверждения диагноза и определения годности к военной службе. "Сорок пять процентов мужчин, ранее имевших статус "ограниченно годных к военной службе", после повторного осмотра получили статус "годен". Остальные 55% признают "негодными", - приводит слова источника издание в Telegram-канале. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241129/vsu-1986374616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины