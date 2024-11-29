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Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 29.11.2024 (обновлено: 19:00 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986557553.html
Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу
Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу - РИА Новости, 29.11.2024
Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу
Украинские военные, впервые самовольно покинувшие свои части и желающие вернуться на службу без наступления уголовной ответственности, смогут это сделать до 1... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:57
2024-11-29T19:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные, впервые самовольно покинувшие свои части и желающие вернуться на службу без наступления уголовной ответственности, смогут это сделать до 1 января 2025 года, заявила советница директора Госбюро расследований Украины Татьяна Сапьян, Накануне Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. "Если вы самовольно оставили воинскую часть как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября по 1 января нового года, то есть за месяц. После того, как вы возвращаетесь на место своей службы, командир имеет 72 часа для продления действия контракта или возобновление вас на службе", - сказала Сапьян в эфире национального телемарафона. Сапьян подчеркнула, что уголовное производство, открытое в отношении вернувшихся военнослужащих, будет прекращено. Ранее в пятницу Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного украинского депутата сообщило, что число дезертировавших из ВСУ военных могло достигнуть 200 тысяч человек. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20241118/dezertiry-1984395599.html
https://ria.ru/20241129/vsu-1986453643.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу

Дезертиры на Украине могут вернуться на службу без уголовного дела до 2025 года

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные, впервые самовольно покинувшие свои части и желающие вернуться на службу без наступления уголовной ответственности, смогут это сделать до 1 января 2025 года, заявила советница директора Госбюро расследований Украины Татьяна Сапьян,
Накануне Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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"Если вы самовольно оставили воинскую часть как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября по 1 января нового года, то есть за месяц. После того, как вы возвращаетесь на место своей службы, командир имеет 72 часа для продления действия контракта или возобновление вас на службе", - сказала Сапьян в эфире национального телемарафона.
Сапьян подчеркнула, что уголовное производство, открытое в отношении вернувшихся военнослужащих, будет прекращено.
Ранее в пятницу Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного украинского депутата сообщило, что число дезертировавших из ВСУ военных могло достигнуть 200 тысяч человек.
Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ.
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Вчера, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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