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Львовская область закрыла все приходы УПЦ - РИА Новости, 29.11.2024
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Религия
 
16:40 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986504828.html
Львовская область закрыла все приходы УПЦ
Львовская область закрыла все приходы УПЦ - РИА Новости, 29.11.2024
Львовская область закрыла все приходы УПЦ
Власти Львовской области похвастались, что регион первым на Украине закрыл все приходы канонической Украинской православной церкви, сообщил в пятницу глава... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:40
2024-11-29T16:40
религия
львовская область
украина
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Власти Львовской области похвастались, что регион первым на Украине закрыл все приходы канонической Украинской православной церкви, сообщил в пятницу глава местной военной администрации Максим Козицкий. "Сегодня исторический день для Львовской области - регион очистился от религиозных общин, которые подчиняются московскому патриархату. Львовская область стала первой на Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины УПЦ", - написал Козицкий в своем Telegram-канале. По его данным, в 2014 году в регионе было 66 религиозных общин УПЦ, а в феврале 2022 года таких общин было уже 54. Козицкий утверждает, что с февраля 2022 года к раскольнической ПЦУ присоединились 27 общин УПЦ, еще 27 общин прекратили свою деятельность. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20241120/upts-1984911391.html
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львовская область, украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, в мире
Религия, Львовская область, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, В мире
Львовская область закрыла все приходы УПЦ

Львовская область похвастались тем, что регион закрыл все приходы УПЦ

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Власти Львовской области похвастались, что регион первым на Украине закрыл все приходы канонической Украинской православной церкви, сообщил в пятницу глава местной военной администрации Максим Козицкий.
"Сегодня исторический день для Львовской области - регион очистился от религиозных общин, которые подчиняются московскому патриархату. Львовская область стала первой на Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины УПЦ", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
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По его данным, в 2014 году в регионе было 66 религиозных общин УПЦ, а в феврале 2022 года таких общин было уже 54. Козицкий утверждает, что с февраля 2022 года к раскольнической ПЦУ присоединились 27 общин УПЦ, еще 27 общин прекратили свою деятельность.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей. С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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РелигияЛьвовская областьУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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