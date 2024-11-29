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Европа может остаться без союзников по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.11.2024
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14:21 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986448226.html
Европа может остаться без союзников по Украине, пишет Bloomberg
Европа может остаться без союзников по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 29.11.2024
Европа может остаться без союзников по Украине, пишет Bloomberg
Назначение спецпосланником по Украине Кита Келлога может оставить Европу без американских союзников, европейцам придется самим нести бремя финансовой поддержки, РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:21
2024-11-29T14:21
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
кит келлог
rheinmetall ag
европарламент
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Назначение спецпосланником по Украине Кита Келлога может оставить Европу без американских союзников, европейцам придется самим нести бремя финансовой поддержки, оказываемой Киеву, передает агентство Блумберг. Ранее выигравший выборы президента США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Келлог. Он выступает за прекращение американской военной помощи Киеву в случае отказа от мирных переговоров. Европейские страны, утверждает издание, оказывают Украине основную финансовую помощь и уже наращивают производство боеприпасов и артиллерии благодаря немецкому поставщику вооружений Rheinmetall AG и франко-немецкому холдингу KNDS. Проблема будет заключаться в обеспечении этих поставок, поделились с изданием близкие к Европарламенту источники на условиях анонимности. При этом, как отмечается, США остаются крупнейшим спонсором Украины. Европейским союзникам, которые и так с трудом справляются с собственными потребностями в перевооружении, придется заполнить финансовую прореху, которая образуется в случае отказа Вашингтона от оказания Киеву военной помощи. Сколько бы ЕС ни изворачивался, в ближайшее время он не сможет заменить роль США, подчеркивает Bloomberg. Согласно агентству, Киев стал особенно зависим от США в поставках боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, хотя и наращивает собственное оборонное производство. Так, министерство обороны Украины якобы заявило, что ВСУ испытывают нехватку в минометных снарядах украинского производства и теперь рассчитывают на подмогу из-за рубежа. "Все очевиднее становится шаткость ее (Украины) борьбы", – говорится в публикации. В июне агентство Рейтер передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.
https://ria.ru/20241127/tramp-1986104664.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, кит келлог, rheinmetall ag, европарламент, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Кит Келлог, Rheinmetall AG, Европарламент, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Европа может остаться без союзников по Украине, пишет Bloomberg

Bloomberg: назначение Келлога может оставить Европу без союзников по Украине

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Назначение спецпосланником по Украине Кита Келлога может оставить Европу без американских союзников, европейцам придется самим нести бремя финансовой поддержки, оказываемой Киеву, передает агентство Блумберг.
Ранее выигравший выборы президента США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Келлог. Он выступает за прекращение американской военной помощи Киеву в случае отказа от мирных переговоров.
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Европейские страны, утверждает издание, оказывают Украине основную финансовую помощь и уже наращивают производство боеприпасов и артиллерии благодаря немецкому поставщику вооружений Rheinmetall AG и франко-немецкому холдингу KNDS. Проблема будет заключаться в обеспечении этих поставок, поделились с изданием близкие к Европарламенту источники на условиях анонимности.
При этом, как отмечается, США остаются крупнейшим спонсором Украины. Европейским союзникам, которые и так с трудом справляются с собственными потребностями в перевооружении, придется заполнить финансовую прореху, которая образуется в случае отказа Вашингтона от оказания Киеву военной помощи. Сколько бы ЕС ни изворачивался, в ближайшее время он не сможет заменить роль США, подчеркивает Bloomberg.
Согласно агентству, Киев стал особенно зависим от США в поставках боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, хотя и наращивает собственное оборонное производство. Так, министерство обороны Украины якобы заявило, что ВСУ испытывают нехватку в минометных снарядах украинского производства и теперь рассчитывают на подмогу из-за рубежа.
"Все очевиднее становится шаткость ее (Украины) борьбы", – говорится в публикации.
В июне агентство Рейтер передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.
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