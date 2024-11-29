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Экс-премьер предрек исчезновение украинской нации - РИА Новости, 29.11.2024
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10:20 29.11.2024 (обновлено: 10:24 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986380124.html
Экс-премьер предрек исчезновение украинской нации
Экс-премьер предрек исчезновение украинской нации - РИА Новости, 29.11.2024
Экс-премьер предрек исчезновение украинской нации
Украинская нация может полностью исчезнуть через несколько поколений из-за дефицита кадров и тотальной мобилизации, демографический кризис будет только... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:20
2024-11-29T10:24
в мире
украина
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Украинская нация может полностью исчезнуть через несколько поколений из-за дефицита кадров и тотальной мобилизации, демографический кризис будет только усугубляться, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. Заместитель министра экономики страны Татьяна Бережная ранее заявляла, что Украина испытывает дефицит кадров, для роста ВВП на 7% к 2030 году стране не хватает 4,5 миллиона работников. "Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения, а демографический кризис будет усугубляться", - написал Азаров. По словам экс-премьера, чтобы перекрыть потребности рынка труда, Украине придется привлекать мигрантов. Однако, как считает Азаров, это вряд ли будут жители постсоветских стран, поскольку по давно сложившейся традиции они едут работать в Россию, и эта тенденция вряд ли изменится. "Поэтому наиболее вероятный сценарий для Украины – жители стран Южной и Восточной Азии, например Филиппины, Таиланд", - подчеркнул Азаров. Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся мужскими. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20241128/emigratsiya-1986120699.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины
Экс-премьер предрек исчезновение украинской нации

Экс-премьер Азаров: украинская нация может исчезнуть через несколько поколений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018
Николай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Украинская нация может полностью исчезнуть через несколько поколений из-за дефицита кадров и тотальной мобилизации, демографический кризис будет только усугубляться, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
Заместитель министра экономики страны Татьяна Бережная ранее заявляла, что Украина испытывает дефицит кадров, для роста ВВП на 7% к 2030 году стране не хватает 4,5 миллиона работников.
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"Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения, а демографический кризис будет усугубляться", - написал Азаров.
По словам экс-премьера, чтобы перекрыть потребности рынка труда, Украине придется привлекать мигрантов. Однако, как считает Азаров, это вряд ли будут жители постсоветских стран, поскольку по давно сложившейся традиции они едут работать в Россию, и эта тенденция вряд ли изменится. "Поэтому наиболее вероятный сценарий для Украины – жители стран Южной и Восточной Азии, например Филиппины, Таиланд", - подчеркнул Азаров.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся мужскими.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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