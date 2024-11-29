https://ria.ru/20241129/ukraina-1986380124.html

Экс-премьер предрек исчезновение украинской нации

Экс-премьер предрек исчезновение украинской нации - РИА Новости, 29.11.2024

Экс-премьер предрек исчезновение украинской нации

Украинская нация может полностью исчезнуть через несколько поколений из-за дефицита кадров и тотальной мобилизации, демографический кризис будет только... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T10:20

2024-11-29T10:20

2024-11-29T10:24

в мире

украина

николай азаров (политик)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151947/95/1519479531_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_a552b1e249fd34ec49d329da232a75c6.jpg

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Украинская нация может полностью исчезнуть через несколько поколений из-за дефицита кадров и тотальной мобилизации, демографический кризис будет только усугубляться, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. Заместитель министра экономики страны Татьяна Бережная ранее заявляла, что Украина испытывает дефицит кадров, для роста ВВП на 7% к 2030 году стране не хватает 4,5 миллиона работников. "Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения, а демографический кризис будет усугубляться", - написал Азаров. По словам экс-премьера, чтобы перекрыть потребности рынка труда, Украине придется привлекать мигрантов. Однако, как считает Азаров, это вряд ли будут жители постсоветских стран, поскольку по давно сложившейся традиции они едут работать в Россию, и эта тенденция вряд ли изменится. "Поэтому наиболее вероятный сценарий для Украины – жители стран Южной и Восточной Азии, например Филиппины, Таиланд", - подчеркнул Азаров. Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся мужскими. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20241128/emigratsiya-1986120699.html

https://ria.ru/20241114/krizis-1983762159.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, николай азаров (политик), вооруженные силы украины