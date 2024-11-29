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Посол России в Норвегии прокомментировал увеличение помощи Украине - РИА Новости, 29.11.2024
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09:53 29.11.2024 (обновлено: 10:44 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986373810.html
Посол России в Норвегии прокомментировал увеличение помощи Украине
Посол России в Норвегии прокомментировал увеличение помощи Украине - РИА Новости, 29.11.2024
Посол России в Норвегии прокомментировал увеличение помощи Украине
Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, комментируя решение Осло об увеличении помощи Киеву, что данный шаг способствует эскалации и затягиванию... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:53
2024-11-29T10:44
в мире
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николай корчунов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, комментируя решение Осло об увеличении помощи Киеву, что данный шаг способствует эскалации и затягиванию украинского конфликта, а также отдаляет перспективу нормализации двусторонних отношений. Ранее правительство и оппозиционные партии Норвегии договорились увеличить поддержку Киева в 2025 году до, как минимум, 3,2 миллиарда долларов. "Решение кабинета Йонаса Гаром Стёре не стало для нас сюрпризом. Осло не отклоняется от линии коллективного Запада на углубление конфронтации с Россией", - сказал Корчунов РИА Новости. "Однако увеличивать военную накачку киевского режима – это все равно что тушить огонь керосином", - заметил он. Посол считает, что "этот шаг Норвегии лишь способствует эскалации и затягиванию украинского конфликта в ущерб безопасности в Европе". "Он также лишь отдаляет перспективу нормализации двусторонних отношений", - пояснил посол. "Уже успев немного познакомиться со страной и ее проблемами, полагаю, что можно было бы найти намного лучшее применение для денег норвежских налогоплательщиков", - заключил он.
https://ria.ru/20241127/dizen-1985941171.html
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в мире, норвегия, николай корчунов, украина, россия
В мире, Норвегия, Николай Корчунов, Украина, Россия
Посол России в Норвегии прокомментировал увеличение помощи Украине

Посол России в Норвегии назвал увеличение помощи Украине затягиванием конфликта

© РИА Новости / Владимир АстапковичПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, комментируя решение Осло об увеличении помощи Киеву, что данный шаг способствует эскалации и затягиванию украинского конфликта, а также отдаляет перспективу нормализации двусторонних отношений.
Ранее правительство и оппозиционные партии Норвегии договорились увеличить поддержку Киева в 2025 году до, как минимум, 3,2 миллиарда долларов.
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"Решение кабинета Йонаса Гаром Стёре не стало для нас сюрпризом. Осло не отклоняется от линии коллективного Запада на углубление конфронтации с Россией", - сказал Корчунов РИА Новости.
"Однако увеличивать военную накачку киевского режима – это все равно что тушить огонь керосином", - заметил он.
Посол считает, что "этот шаг Норвегии лишь способствует эскалации и затягиванию украинского конфликта в ущерб безопасности в Европе".
"Он также лишь отдаляет перспективу нормализации двусторонних отношений", - пояснил посол.
"Уже успев немного познакомиться со страной и ее проблемами, полагаю, что можно было бы найти намного лучшее применение для денег норвежских налогоплательщиков", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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