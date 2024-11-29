https://ria.ru/20241129/ukraina-1986373810.html

Посол России в Норвегии прокомментировал увеличение помощи Украине

Посол России в Норвегии прокомментировал увеличение помощи Украине - РИА Новости, 29.11.2024

Посол России в Норвегии прокомментировал увеличение помощи Украине

Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, комментируя решение Осло об увеличении помощи Киеву, что данный шаг способствует эскалации и затягиванию... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:53

2024-11-29T09:53

2024-11-29T10:44

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николай корчунов

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, комментируя решение Осло об увеличении помощи Киеву, что данный шаг способствует эскалации и затягиванию украинского конфликта, а также отдаляет перспективу нормализации двусторонних отношений. Ранее правительство и оппозиционные партии Норвегии договорились увеличить поддержку Киева в 2025 году до, как минимум, 3,2 миллиарда долларов. "Решение кабинета Йонаса Гаром Стёре не стало для нас сюрпризом. Осло не отклоняется от линии коллективного Запада на углубление конфронтации с Россией", - сказал Корчунов РИА Новости. "Однако увеличивать военную накачку киевского режима – это все равно что тушить огонь керосином", - заметил он. Посол считает, что "этот шаг Норвегии лишь способствует эскалации и затягиванию украинского конфликта в ущерб безопасности в Европе". "Он также лишь отдаляет перспективу нормализации двусторонних отношений", - пояснил посол. "Уже успев немного познакомиться со страной и ее проблемами, полагаю, что можно было бы найти намного лучшее применение для денег норвежских налогоплательщиков", - заключил он.

https://ria.ru/20241127/dizen-1985941171.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

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в мире, норвегия, николай корчунов, украина, россия