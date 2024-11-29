https://ria.ru/20241129/ukraina-1986367056.html
СВР узнала о планах Запада по оккупации Украины
СВР узнала о планах Запада по оккупации Украины - РИА Новости, 29.11.2024
СВР узнала о планах Запада по оккупации Украины
Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек, сообщило... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:27
2024-11-29T09:27
2024-11-29T13:01
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. "Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента". <...> Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", — говорится в сообщении. При этом, по данным СВР, территории, которые предполагается распределить между оккупантами, определены следующим образом: черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины — Польше, центр и восток страны — Германии, северные области, в том числе столичный регион, — Великобритании.
https://ria.ru/20241129/svr-1986364607.html
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в мире, украина, россия, румыния, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), германия, польша, великобритания
В мире, Украина, Россия, Румыния, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Германия, Польша, Великобритания
СВР узнала о планах Запада по оккупации Украины
СВР: Запад хочет поделить Украину между Румынией, Польшей, Германией и Британией