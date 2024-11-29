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СВР узнала о планах Запада по оккупации Украины - РИА Новости, 29.11.2024
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09:27 29.11.2024 (обновлено: 13:01 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986367056.html
СВР узнала о планах Запада по оккупации Украины
СВР узнала о планах Запада по оккупации Украины - РИА Новости, 29.11.2024
СВР узнала о планах Запада по оккупации Украины
Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек, сообщило... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:27
2024-11-29T13:01
в мире
украина
россия
румыния
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
германия
польша
великобритания
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. "Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента". &lt;...&gt; Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", — говорится в сообщении. При этом, по данным СВР, территории, которые предполагается распределить между оккупантами, определены следующим образом: черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины — Польше, центр и восток страны — Германии, северные области, в том числе столичный регион, — Великобритании.
https://ria.ru/20241129/svr-1986364607.html
украина
россия
румыния
германия
польша
великобритания
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в мире, украина, россия, румыния, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), германия, польша, великобритания
В мире, Украина, Россия, Румыния, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Германия, Польша, Великобритания
СВР узнала о планах Запада по оккупации Украины

СВР: Запад хочет поделить Украину между Румынией, Польшей, Германией и Британией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента". <...> Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев", — говорится в сообщении.
При этом, по данным СВР, территории, которые предполагается распределить между оккупантами, определены следующим образом: черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины — Польше, центр и восток страны — Германии, северные области, в том числе столичный регион, — Великобритании.
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В миреУкраинаРоссияРумынияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ГерманияПольшаВеликобритания
 
 
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