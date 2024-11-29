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"Есть пять признаков". Раскрыто, почему фронт ВСУ вот-вот рухнет - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986356515.html
"Есть пять признаков". Раскрыто, почему фронт ВСУ вот-вот рухнет
"Есть пять признаков". Раскрыто, почему фронт ВСУ вот-вот рухнет - РИА Новости, 29.11.2024
"Есть пять признаков". Раскрыто, почему фронт ВСУ вот-вот рухнет
Украинский фронт "трещит по швам", и тому есть пять основных причин, такое мнение высказал журналист польского портала Onet Мартин Вывал, вернувшийся из поездки РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T06:14
2024-11-29T06:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донбасс
сша
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинский фронт "трещит по швам", и тому есть пять основных причин, такое мнение высказал журналист польского портала Onet Мартин Вывал, вернувшийся из поездки в Донбасс.Первой причиной он назвал дефицит личного состава в ВСУ и проблемы с мобилизацией, отметив, что создание ТЦК не дало ожидаемого эффекта: вкупе с коррупцией и "хаосом военного времени" украинская армия попросту теряет многих потенциальных призывников. Второй причиной является нехватка техники и боеприпасов. По оценке автора, "страшный кризис" с вооружением у ВСУ начался осенью 2023 года, когда после неудачного контрнаступления США затормозили выделение помощи Киеву. С тех пор украинская армия испытывает дефицит техники и боеприпасов.В последние месяцы ВС России удалось "растянуть" линию фронта, оказывая давление на востоке и юге страны, что в условиях нехватки личного состава стало большой проблемой для ВСУ. Увеличение линии боевого соприкосновения, по мнению автора, является третьей причиной скорого обрушения украинского фронта. При этом он замечает, что нападение на Курскую область не достигло своей главной цели – оттянуть российские силы с других направлений.ВС России в последние месяцы вместо штурма "в лоб" начали использовать тактику окружения населенных пунктов и отрезания их от путей снабжения, обширно применяя дроны-камикадзе. Эта позволило российским войскам снизить потери и действовать более эффективно, что, по словам Вывала, является четвертой причиной слабости украинского фронта.К пятой, "чрезвычайно важной" причине автор материала относит захват укреплений ВСУ российскими войсками. Сама же Украина испытывает дефицит инженерных подразделений, что напрямую влияет на ее способность удержать территорию."Уже и не сосчитать, сколько блиндажей и окопов я вырыл русским", — приводит журналист слова украинского боевика, воюющего в Донбассе.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986350028.html
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986133707.html
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вооруженные силы украины, донбасс, сша, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донбасс, США, Киев, Вооруженные силы РФ
"Есть пять признаков". Раскрыто, почему фронт ВСУ вот-вот рухнет

Польский журналист Вывал: ВСУ по пяти причинам грозит обрушение фронта

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинский фронт "трещит по швам", и тому есть пять основных причин, такое мнение высказал журналист польского портала Onet Мартин Вывал, вернувшийся из поездки в Донбасс.

Первой причиной он назвал дефицит личного состава в ВСУ и проблемы с мобилизацией, отметив, что создание ТЦК не дало ожидаемого эффекта: вкупе с коррупцией и "хаосом военного времени" украинская армия попросту теряет многих потенциальных призывников.
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Второй причиной является нехватка техники и боеприпасов. По оценке автора, "страшный кризис" с вооружением у ВСУ начался осенью 2023 года, когда после неудачного контрнаступления США затормозили выделение помощи Киеву. С тех пор украинская армия испытывает дефицит техники и боеприпасов.

В последние месяцы ВС России удалось "растянуть" линию фронта, оказывая давление на востоке и юге страны, что в условиях нехватки личного состава стало большой проблемой для ВСУ. Увеличение линии боевого соприкосновения, по мнению автора, является третьей причиной скорого обрушения украинского фронта. При этом он замечает, что нападение на Курскую область не достигло своей главной цели – оттянуть российские силы с других направлений.

ВС России в последние месяцы вместо штурма "в лоб" начали использовать тактику окружения населенных пунктов и отрезания их от путей снабжения, обширно применяя дроны-камикадзе. Эта позволило российским войскам снизить потери и действовать более эффективно, что, по словам Вывала, является четвертой причиной слабости украинского фронта.
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К пятой, "чрезвычайно важной" причине автор материала относит захват укреплений ВСУ российскими войсками. Сама же Украина испытывает дефицит инженерных подразделений, что напрямую влияет на ее способность удержать территорию.

"Уже и не сосчитать, сколько блиндажей и окопов я вырыл русским", — приводит журналист слова украинского боевика, воюющего в Донбассе.

ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонбассСШАКиевВооруженные силы РФ
 
 
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