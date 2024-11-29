https://ria.ru/20241129/ukraina-1986350028.html

"На пределе". На Украине задумались о переговорах после новых ударов России

"На пределе". На Украине задумались о переговорах после новых ударов России - РИА Новости, 29.11.2024

"На пределе". На Украине задумались о переговорах после новых ударов России

На фоне царящих в украинском обществе негативных настроений последние удары ВС России по энергетической инфраструктуре, грозящие стране катастрофой во время... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T01:54

2024-11-29T01:54

2024-11-29T01:54

украина

тернопольская область

россия

дмитрий песков

энергоатом

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На фоне царящих в украинском обществе негативных настроений последние удары ВС России по энергетической инфраструктуре, грозящие стране катастрофой во время зимы, могут стать "последней каплей" и заставить украинцев требовать от властей прекращения конфликта. Такую оценку дает украинский телеканал "Общественное"."Если это все (ситуация с отключением электричества на Украине) накладывается на негативные настроения в обществе по поводу будущего, то это действительно будет иметь соответствующий эффект [относительно желания скорейшего завершения войны]", — заявил политолог Петр Олещук, который отметил возможность массовых призывов к переговорам с Россией.По информации телеканала, ситуация в энергетике на Украине значительно ухудшилась после массированного обстрела 17 ноября, когда получили повреждения четыре подстанции "Энергоатома" и Кременчугская ГЭС, а также после удара в ночь на 26 ноября, в результате которого пострадала энергетическая инфраструктура Тернопольской области.Украинские эксперты назвали четыре фактора, от сочетания которых будет зависеть обеспеченность электроэнергией: новые российские удары, температура, экстремальные погодные явления и износ инфраструктуры. Отмечается, что даже при знании этих факторов спрогнозировать точное развитие ситуации не представляется возможным."Но уже завтра, например, может быть новый обстрел — и он способен кардинально поменять всю ситуацию", — отметила аналитик консалтинговой компании Expro Electricity Дария ОрловаРоссийские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985323545.html

https://ria.ru/20241125/gaz-1985623491.html

украина

тернопольская область

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украина, тернопольская область, россия, дмитрий песков, энергоатом, вооруженные силы украины, в мире