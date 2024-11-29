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"На пределе". На Украине задумались о переговорах после новых ударов России - РИА Новости, 29.11.2024
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01:54 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986350028.html
"На пределе". На Украине задумались о переговорах после новых ударов России
"На пределе". На Украине задумались о переговорах после новых ударов России - РИА Новости, 29.11.2024
"На пределе". На Украине задумались о переговорах после новых ударов России
На фоне царящих в украинском обществе негативных настроений последние удары ВС России по энергетической инфраструктуре, грозящие стране катастрофой во время... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T01:54
2024-11-29T01:54
украина
тернопольская область
россия
дмитрий песков
энергоатом
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На фоне царящих в украинском обществе негативных настроений последние удары ВС России по энергетической инфраструктуре, грозящие стране катастрофой во время зимы, могут стать "последней каплей" и заставить украинцев требовать от властей прекращения конфликта. Такую оценку дает украинский телеканал "Общественное"."Если это все (ситуация с отключением электричества на Украине) накладывается на негативные настроения в обществе по поводу будущего, то это действительно будет иметь соответствующий эффект [относительно желания скорейшего завершения войны]", — заявил политолог Петр Олещук, который отметил возможность массовых призывов к переговорам с Россией.По информации телеканала, ситуация в энергетике на Украине значительно ухудшилась после массированного обстрела 17 ноября, когда получили повреждения четыре подстанции "Энергоатома" и Кременчугская ГЭС, а также после удара в ночь на 26 ноября, в результате которого пострадала энергетическая инфраструктура Тернопольской области.Украинские эксперты назвали четыре фактора, от сочетания которых будет зависеть обеспеченность электроэнергией: новые российские удары, температура, экстремальные погодные явления и износ инфраструктуры. Отмечается, что даже при знании этих факторов спрогнозировать точное развитие ситуации не представляется возможным."Но уже завтра, например, может быть новый обстрел — и он способен кардинально поменять всю ситуацию", — отметила аналитик консалтинговой компании Expro Electricity Дария ОрловаРоссийские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985323545.html
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украина, тернопольская область, россия, дмитрий песков, энергоатом, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Тернопольская область, Россия, Дмитрий Песков, Энергоатом, Вооруженные силы Украины, В мире
"На пределе". На Украине задумались о переговорах после новых ударов России

Новые удары ВС России могут побудить украинцев требовать прекращения конфликта

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. На фоне царящих в украинском обществе негативных настроений последние удары ВС России по энергетической инфраструктуре, грозящие стране катастрофой во время зимы, могут стать "последней каплей" и заставить украинцев требовать от властей прекращения конфликта. Такую оценку дает украинский телеканал "Общественное".
«
"Если это все (ситуация с отключением электричества на Украине) накладывается на негативные настроения в обществе по поводу будущего, то это действительно будет иметь соответствующий эффект [относительно желания скорейшего завершения войны]", — заявил политолог Петр Олещук, который отметил возможность массовых призывов к переговорам с Россией.
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По информации телеканала, ситуация в энергетике на Украине значительно ухудшилась после массированного обстрела 17 ноября, когда получили повреждения четыре подстанции "Энергоатома" и Кременчугская ГЭС, а также после удара в ночь на 26 ноября, в результате которого пострадала энергетическая инфраструктура Тернопольской области.

Украинские эксперты назвали четыре фактора, от сочетания которых будет зависеть обеспеченность электроэнергией: новые российские удары, температура, экстремальные погодные явления и износ инфраструктуры. Отмечается, что даже при знании этих факторов спрогнозировать точное развитие ситуации не представляется возможным.

"Но уже завтра, например, может быть новый обстрел — и он способен кардинально поменять всю ситуацию", — отметила аналитик консалтинговой компании Expro Electricity Дария Орлова
Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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