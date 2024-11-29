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При израильских ударах по северу Газы погибли более 75 человек

При израильских ударах по северу Газы погибли более 75 человек - РИА Новости, 29.11.2024

При израильских ударах по северу Газы погибли более 75 человек

Более 75 человек погибли при двух израильских ударах по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:38

2024-11-29T19:38

2024-11-29T19:38

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КАИР, 29 ноя - РИА Новости. Более 75 человек погибли при двух израильских ударах по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя гражданской обороны Газы Махмуда Басаля. Ранее сообщалось, что число погибших при израильском ударе по дому в Бейт-Лахии увеличилось до 18. "Более 75 человек погибли в результате двух массовых убийств в Бейт-Лахии", - сказал Басаль. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,3 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241129/khamas-1986359757.html

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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа