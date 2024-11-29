https://ria.ru/20241129/tsb-1986532638.html

ЦБ не поменял отношение к криптовалюте

ЦБ не поменял отношение к криптовалюте - РИА Новости, 29.11.2024

ЦБ не поменял отношение к криптовалюте

Банк России не поменял отношение к криптовалюте, этот актив несет риски для физлиц, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:36

2024-11-29T17:36

2024-11-29T17:36

экономика

филипп габуния

центральный банк рф (цб рф)

россия

криптовалюта

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России не поменял отношение к криптовалюте, этот актив несет риски для физлиц, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "Отношение к криптовалюте. Нет, наше отношение не поменялось. Мы считаем, что для физических лиц этот актив несет повышенные риски и, таким образом, использоваться не должен", - сказал он. "В отношении мировых тенденций мы внимательно следим за их развитием, пока от слов к делу еще не видели какой-то значимой динамики перехода в этой части", - добавил Габуния.

https://ria.ru/20241017/kriptovalyuta-1978472434.html

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экономика, филипп габуния, центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта