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ЦБ не поменял отношение к криптовалюте
ЦБ не поменял отношение к криптовалюте - РИА Новости, 29.11.2024
ЦБ не поменял отношение к криптовалюте
Банк России не поменял отношение к криптовалюте, этот актив несет риски для физлиц, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:36
2024-11-29T17:36
2024-11-29T17:36
экономика
филипп габуния
центральный банк рф (цб рф)
россия
криптовалюта
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России не поменял отношение к криптовалюте, этот актив несет риски для физлиц, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "Отношение к криптовалюте. Нет, наше отношение не поменялось. Мы считаем, что для физических лиц этот актив несет повышенные риски и, таким образом, использоваться не должен", - сказал он. "В отношении мировых тенденций мы внимательно следим за их развитием, пока от слов к делу еще не видели какой-то значимой динамики перехода в этой части", - добавил Габуния.
https://ria.ru/20241017/kriptovalyuta-1978472434.html
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экономика, филипп габуния, центральный банк рф (цб рф), россия, криптовалюта
Экономика, Филипп Габуния, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Криптовалюта
ЦБ не поменял отношение к криптовалюте
ЦБ по-прежнему считает, что криптовалюта несет риски для физлиц