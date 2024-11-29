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В ЦБ рассказали о мерах по борьбе с волатильностью курса рубля
В ЦБ рассказали о мерах по борьбе с волатильностью курса рубля - РИА Новости, 29.11.2024
В ЦБ рассказали о мерах по борьбе с волатильностью курса рубля
Конкретные меры по борьбе с волатильностью курса рубля ЦБ РФ будет выбирать в зависимости от ситуации, среди них могут быть формы предоставления ликвидности,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:21
2024-11-29T16:21
2024-11-29T17:27
экономика
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Конкретные меры по борьбе с волатильностью курса рубля ЦБ РФ будет выбирать в зависимости от ситуации, среди них могут быть формы предоставления ликвидности, прямые операции на рынке и изменение операций ЦБ, связанных с зеркалированием по бюджетному правилу, сказал заместитель председателя регулятора Филипп Габуния. "Конкретные меры мы будем выбирать в зависимости от ситуации. Ну, арсенал мер известен - это различные формы предоставления ликвидности, это прямые операции на рынке и изменение наших операций, связанных с зеркалированием по бюджетному правилу", - заявил Габуния в ходе пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности". В среду курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро - в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.
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экономика, филипп габуния, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, россия, курс рубля
Экономика, Филипп Габуния, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Россия, Курс рубля
В ЦБ рассказали о мерах по борьбе с волатильностью курса рубля
Зампред ЦБ Габуния назвал меры по борьбе с волатильностью курса рубля