https://ria.ru/20241129/tsb-1986489182.html

В ЦБ рассказали о мерах по борьбе с волатильностью курса рубля

В ЦБ рассказали о мерах по борьбе с волатильностью курса рубля - РИА Новости, 29.11.2024

В ЦБ рассказали о мерах по борьбе с волатильностью курса рубля

Конкретные меры по борьбе с волатильностью курса рубля ЦБ РФ будет выбирать в зависимости от ситуации, среди них могут быть формы предоставления ликвидности,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:21

2024-11-29T16:21

2024-11-29T17:27

экономика

филипп габуния

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Конкретные меры по борьбе с волатильностью курса рубля ЦБ РФ будет выбирать в зависимости от ситуации, среди них могут быть формы предоставления ликвидности, прямые операции на рынке и изменение операций ЦБ, связанных с зеркалированием по бюджетному правилу, сказал заместитель председателя регулятора Филипп Габуния. "Конкретные меры мы будем выбирать в зависимости от ситуации. Ну, арсенал мер известен - это различные формы предоставления ликвидности, это прямые операции на рынке и изменение наших операций, связанных с зеркалированием по бюджетному правилу", - заявил Габуния в ходе пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности". В среду курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро - в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.

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экономика, филипп габуния, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, россия, курс рубля