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Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявили в ЦБ - РИА Новости, 29.11.2024
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16:14 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/tsb-1986485127.html
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявили в ЦБ
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявили в ЦБ - РИА Новости, 29.11.2024
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявили в ЦБ
Санкции в краткосрочном периоде затрудняют международные расчеты, однако система подстраивается, и расчеты продолжатся, сказал заместитель председателя ЦБ РФ... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:14
2024-11-29T16:14
экономика
филипп габуния
газпромбанк
министерство финансов сша
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Санкции в краткосрочном периоде затрудняют международные расчеты, однако система подстраивается, и расчеты продолжатся, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния, отвечая на вопрос о том, видит ли регулятор какие-то риски в способах международных расчетов после введения санкций против Газпромбанка. "По предыдущим эпизодам санкций мы видим, что это повышает в краткосрочном периоде период волатильности, когда система подстраивается, находятся либо новые каналы, заключаются новые сделки и через какой-то момент система стабилизируется и продолжаются расчеты", - сказал Габуния, говоря о Газпромбанке, через который проходили расчеты за российский газ с недружественными странами за рубли. "С точки зрения влияния фундаментальных факторов ключевым будет спрос на товары нашего экспорта, мировые цены на который формируется с учетом темпов роста мировой экономики, и с обратной стороны – наш спрос на импорт внутри страны", - добавил он. В четверг на прошлой неделе минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
https://ria.ru/20241127/sanktsii-1985904089.html
https://ria.ru/20241129/tsb-1986465555.html
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экономика, филипп габуния, газпромбанк, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, россия
Экономика, Филипп Габуния, Газпромбанк, Министерство финансов США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России, Россия
Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявили в ЦБ

Зампред ЦБ Габуния: санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект

© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Санкции в краткосрочном периоде затрудняют международные расчеты, однако система подстраивается, и расчеты продолжатся, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния, отвечая на вопрос о том, видит ли регулятор какие-то риски в способах международных расчетов после введения санкций против Газпромбанка.
"По предыдущим эпизодам санкций мы видим, что это повышает в краткосрочном периоде период волатильности, когда система подстраивается, находятся либо новые каналы, заключаются новые сделки и через какой-то момент система стабилизируется и продолжаются расчеты", - сказал Габуния, говоря о Газпромбанке, через который проходили расчеты за российский газ с недружественными странами за рубли.
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"С точки зрения влияния фундаментальных факторов ключевым будет спрос на товары нашего экспорта, мировые цены на который формируется с учетом темпов роста мировой экономики, и с обратной стороны – наш спрос на импорт внутри страны", - добавил он.
В четверг на прошлой неделе минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
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ЭкономикаФилипп ГабунияГазпромбанкМинистерство финансов СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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