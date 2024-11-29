https://ria.ru/20241129/tsb-1986485127.html

Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявили в ЦБ

Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявили в ЦБ - РИА Новости, 29.11.2024

Санкции против Газпромбанка имеют краткосрочный эффект, заявили в ЦБ

Санкции в краткосрочном периоде затрудняют международные расчеты, однако система подстраивается, и расчеты продолжатся, сказал заместитель председателя ЦБ РФ... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:14

2024-11-29T16:14

2024-11-29T16:14

экономика

филипп габуния

газпромбанк

министерство финансов сша

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Санкции в краткосрочном периоде затрудняют международные расчеты, однако система подстраивается, и расчеты продолжатся, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния, отвечая на вопрос о том, видит ли регулятор какие-то риски в способах международных расчетов после введения санкций против Газпромбанка. "По предыдущим эпизодам санкций мы видим, что это повышает в краткосрочном периоде период волатильности, когда система подстраивается, находятся либо новые каналы, заключаются новые сделки и через какой-то момент система стабилизируется и продолжаются расчеты", - сказал Габуния, говоря о Газпромбанке, через который проходили расчеты за российский газ с недружественными странами за рубли. "С точки зрения влияния фундаментальных факторов ключевым будет спрос на товары нашего экспорта, мировые цены на который формируется с учетом темпов роста мировой экономики, и с обратной стороны – наш спрос на импорт внутри страны", - добавил он. В четверг на прошлой неделе минфин США ввел пакет антироссийских санкций, в который вошли, в частности, Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур. Минфин США также предупредил о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

https://ria.ru/20241127/sanktsii-1985904089.html

https://ria.ru/20241129/tsb-1986465555.html

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экономика, филипп габуния, газпромбанк, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, россия