Рейтинг@Mail.ru
У банков есть источники дохода для высоких выплат по вкладам, заявили в ЦБ - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/tsb-1986481088.html
У банков есть источники дохода для высоких выплат по вкладам, заявили в ЦБ
У банков есть источники дохода для высоких выплат по вкладам, заявили в ЦБ - РИА Новости, 29.11.2024
У банков есть источники дохода для высоких выплат по вкладам, заявили в ЦБ
Российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам, заявил на пресс-конференции заместитель... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:09
2024-11-29T16:09
экономика
филипп габуния
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "Наша оценка, что у банков сегодня точно абсолютно есть надежные источники процентного дохода, которые позволяют обеспечивать процент по депозитам", - сказал Габуния, комментируя мнение, что банки не смогут выплачивать проценты по высокой ставке для долгосрочных депозитов. "В противном случае они бы просто не привлекали эти депозиты, если им некому предложить соответствующие средства для передачи уже в экономику, для фондирования соответствующих проектов", - добавил он.
https://ria.ru/20241129/rubl-1986408308.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_45cd5644cf167fd789608d5f77e2c2a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, филипп габуния, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Филипп Габуния, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
У банков есть источники дохода для высоких выплат по вкладам, заявили в ЦБ

Габуния заявил, что банки сейчас могут выплачивать высокие проценты по вкладам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Наша оценка, что у банков сегодня точно абсолютно есть надежные источники процентного дохода, которые позволяют обеспечивать процент по депозитам", - сказал Габуния, комментируя мнение, что банки не смогут выплачивать проценты по высокой ставке для долгосрочных депозитов.
"В противном случае они бы просто не привлекали эти депозиты, если им некому предложить соответствующие средства для передачи уже в экономику, для фондирования соответствующих проектов", - добавил он.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Решетников прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Вчера, 12:32
 
ЭкономикаФилипп ГабунияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала