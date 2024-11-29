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У банков есть источники дохода для высоких выплат по вкладам, заявили в ЦБ
У банков есть источники дохода для высоких выплат по вкладам, заявили в ЦБ - РИА Новости, 29.11.2024
У банков есть источники дохода для высоких выплат по вкладам, заявили в ЦБ
Российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам, заявил на пресс-конференции заместитель... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:09
2024-11-29T16:09
2024-11-29T16:09
экономика
филипп габуния
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам, заявил на пресс-конференции заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "Наша оценка, что у банков сегодня точно абсолютно есть надежные источники процентного дохода, которые позволяют обеспечивать процент по депозитам", - сказал Габуния, комментируя мнение, что банки не смогут выплачивать проценты по высокой ставке для долгосрочных депозитов. "В противном случае они бы просто не привлекали эти депозиты, если им некому предложить соответствующие средства для передачи уже в экономику, для фондирования соответствующих проектов", - добавил он.
https://ria.ru/20241129/rubl-1986408308.html
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экономика, филипп габуния, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Филипп Габуния, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
У банков есть источники дохода для высоких выплат по вкладам, заявили в ЦБ
Габуния заявил, что банки сейчас могут выплачивать высокие проценты по вкладам