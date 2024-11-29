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В ЦБ прокомментировали волатильность рубля - РИА Новости, 29.11.2024
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15:17 29.11.2024 (обновлено: 17:19 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/tsb-1986465555.html
В ЦБ прокомментировали волатильность рубля
В ЦБ прокомментировали волатильность рубля - РИА Новости, 29.11.2024
В ЦБ прокомментировали волатильность рубля
Волатильность курса рубля последней недели временна, ситуация уже начала стабилизироваться и угроз для финансовой стабильности в РФ из-за курса рубля нет,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:17
2024-11-29T17:19
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
филипп габуния
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Волатильность курса рубля последней недели временна, ситуация уже начала стабилизироваться и угроз для финансовой стабильности в РФ из-за курса рубля нет, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния."Мы по-прежнему считаем, что фундаментальные значения имеет именно долгосрочная динамика курса. То, что мы видим на протяжении последней недели, является очень коротким периодом и действительно волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке. В этом случае мы уже отреагировали в рамках изменения нашего подхода к продаже валютной выручки и покупки в рамках бюджетного правила", - сказал он на пресс-конференции по Обзору финансовой стабильности."На наш взгляд, сейчас принятых мер достаточно. Мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется. Важно - мы сохраняем нашу политику относительно плавающего курса, его ценности для стабилизации и самой экономики к внешним условиям, и балансировки интересов экспортеров и импортеров и других участников экономической деятельности", - добавил он."При этом, в случае если кратковременная волатильность, вызванная проблемами с платежами, будет создавать угрозы для финансовой стабильности, у нас есть достаточный арсенал мер для того, чтобы эту ситуацию сглаживать, и мы в случае чего будем ее применять", - отметил Габуния.По его словам, чувствительность курса к ключевой ставке никуда не ушла и сохраняется. "Мы по-прежнему знаем, что ключевая ставка создает дополнительную привлекательность рублевым активам, а также она охлаждает спрос в целом в экономике, и в частности, на импорт, соответственно снижая спрос на валюту. В этой части действие ключевой ставки работает, и экстренных каких-то мер принимать нам не нужно, потому что в данный момент мы не видим угроз финансовой стабильности. Но продолжим внимательно мониторить ситуацию", - заключил он.В среду курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро - в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.
https://ria.ru/20241129/tsb-1986489182.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, филипп габуния
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Филипп Габуния
В ЦБ прокомментировали волатильность рубля

Зампред ЦБ Габуния заявил, что ситуация с рублем уже стабилизируется

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Волатильность курса рубля последней недели временна, ситуация уже начала стабилизироваться и угроз для финансовой стабильности в РФ из-за курса рубля нет, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.
"Мы по-прежнему считаем, что фундаментальные значения имеет именно долгосрочная динамика курса. То, что мы видим на протяжении последней недели, является очень коротким периодом и действительно волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке. В этом случае мы уже отреагировали в рамках изменения нашего подхода к продаже валютной выручки и покупки в рамках бюджетного правила", - сказал он на пресс-конференции по Обзору финансовой стабильности.
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"На наш взгляд, сейчас принятых мер достаточно. Мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется. Важно - мы сохраняем нашу политику относительно плавающего курса, его ценности для стабилизации и самой экономики к внешним условиям, и балансировки интересов экспортеров и импортеров и других участников экономической деятельности", - добавил он.
"При этом, в случае если кратковременная волатильность, вызванная проблемами с платежами, будет создавать угрозы для финансовой стабильности, у нас есть достаточный арсенал мер для того, чтобы эту ситуацию сглаживать, и мы в случае чего будем ее применять", - отметил Габуния.
По его словам, чувствительность курса к ключевой ставке никуда не ушла и сохраняется. "Мы по-прежнему знаем, что ключевая ставка создает дополнительную привлекательность рублевым активам, а также она охлаждает спрос в целом в экономике, и в частности, на импорт, соответственно снижая спрос на валюту. В этой части действие ключевой ставки работает, и экстренных каких-то мер принимать нам не нужно, потому что в данный момент мы не видим угроз финансовой стабильности. Но продолжим внимательно мониторить ситуацию", - заключил он.
В среду курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро - в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияФилипп Габуния
 
 
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