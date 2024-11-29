https://ria.ru/20241129/trevoga-1986558827.html
В семи украинских регионах объявили воздушную тревогу
В семи украинских регионах объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.11.2024
В семи украинских регионах объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в пятницу в семи регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:03
2024-11-29T19:03
2024-11-29T19:05
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в пятницу в семи регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях. Сигнал тревоги прозвучал в период с 18.47 по 18.49 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Одесская область, Вооруженные силы Украины
В семи украинских регионах объявили воздушную тревогу
В Черкасской, Полтавской и еще 5 украинских областях объявили воздушную тревогу