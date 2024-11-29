https://ria.ru/20241129/trevoga-1986558827.html

В семи украинских регионах объявили воздушную тревогу

В семи украинских регионах объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.11.2024

В семи украинских регионах объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в пятницу в семи регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:03

2024-11-29T19:03

2024-11-29T19:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в пятницу в семи регионах Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога объявлена в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях. Сигнал тревоги прозвучал в период с 18.47 по 18.49 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, херсонская область , одесская область, вооруженные силы украины