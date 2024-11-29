https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986585330.html

Силовики применили спецсредства для разгона митингующих в Тбилиси

Силовики применили спецсредства для разгона митингующих в Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2024

Силовики применили спецсредства для разгона митингующих в Тбилиси

Митингующие в Тбилиси повредили ворота парламента, силовики применили к ним установленные законом спецсредства, сообщает МВД страны. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T23:39

2024-11-29T23:39

2024-11-29T23:47

в мире

грузия

тбилиси

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

евросоюз

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси повредили ворота парламента, силовики применили к ним установленные законом спецсредства, сообщает МВД страны."Протестующие повредили и подожгли инфраструктуру. Следует отметить, что определенная часть участников митинга двинулась в сторону улицы Чичинадзе, где упомянутые лица повредили входные ворота парламента…Чтобы успокоить ситуацию, правоохранители применили специальные средства, установленные законом", - отмечено в заявлении МВД.Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024