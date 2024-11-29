https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986583374.html

На акции протеста в Тбилиси начались задержания

На акции протеста в Тбилиси начались задержания - РИА Новости, 29.11.2024

На акции протеста в Тбилиси начались задержания

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников митинга перед зданием парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T23:22

2024-11-29T23:22

2024-11-29T23:58

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников митинга перед зданием парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие кидают камни, бутылки и хлопушки в силовиков. Те в ответ применили водометы и слезоточивый газ.В результате потасовок пострадали демонстранты и силовики. Позднее в МВД уточнили, что протестующие среди прочего повредили входные ворота парламента. Для их усмирения силовики применили спецсредства.Вскоре спецназ начал разгонять демонстрантов с применением водометов.Акции протеста начались в Тбилиси в четверг вечером, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. К митингу оппозиции присоединилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента тогда также стянули полицию и спецназ.Позднее силовикам при помощи водометов удалось оттеснить протестующих от парламента, те в ответ возвели баррикады. Полицейские задержали 43 участника митинга. От незаконных и насильственных действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД, почти всем им понадобилась помощь врачей. Один раненый остается в больнице.Кобахидзе в четверг заявил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024