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Грузинский спецназ направился к зданию парламента в Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2024
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23:07 29.11.2024 (обновлено: 23:19 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986582632.html
Грузинский спецназ направился к зданию парламента в Тбилиси
Грузинский спецназ направился к зданию парламента в Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2024
Грузинский спецназ направился к зданию парламента в Тбилиси
Сотрудники спецназа Грузии со спецтехникой и водометами выдвинулись от площади Свободы в Тбилиси в сторону парламента, где проходит масштабный митинг оппозиции, РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T23:07
2024-11-29T23:19
в мире
тбилиси
парламентские выборы в грузии — 2024
грузия
ираклий кобахидзе
евросоюз
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники спецназа Грузии со спецтехникой и водометами выдвинулись от площади Свободы в Тбилиси в сторону парламента, где проходит масштабный митинг оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.На площади Свободы находились два водомета и несколько десятков сотрудников спецназа. До этого силовики разгоняли демонстрантов с боковых сторон парламента, применяя слезоточивый газ и водомет. Силовики пустили "звуковой предупредительный сигнал", но участники акции не расходятся.Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986579916.html
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в мире, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз, саломе зурабишвили
В мире, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Саломе Зурабишвили
Грузинский спецназ направился к зданию парламента в Тбилиси

В Тбилиси спецназ выдвигается к парламенту, где находятся сторонники оппозиции

© SputnikАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Sputnik
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники спецназа Грузии со спецтехникой и водометами выдвинулись от площади Свободы в Тбилиси в сторону парламента, где проходит масштабный митинг оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
На площади Свободы находились два водомета и несколько десятков сотрудников спецназа. До этого силовики разгоняли демонстрантов с боковых сторон парламента, применяя слезоточивый газ и водомет. Силовики пустили "звуковой предупредительный сигнал", но участники акции не расходятся.
Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
Спецназ полиции и водометы дислоцированы на площади у парламента Грузии, где проходит акция оппозиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Тбилиси полиция применила водомет против митингующих оппозиционеров
Вчера, 22:25
 
В миреТбилисиПарламентские выборы в Грузии — 2024ГрузияИраклий КобахидзеЕвросоюзСаломе Зурабишвили
 
 
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