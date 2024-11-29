Грузинский спецназ направился к зданию парламента в Тбилиси
В Тбилиси спецназ выдвигается к парламенту, где находятся сторонники оппозиции
© SputnikАкция протеста оппозиции в Тбилиси
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники спецназа Грузии со спецтехникой и водометами выдвинулись от площади Свободы в Тбилиси в сторону парламента, где проходит масштабный митинг оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
На площади Свободы находились два водомета и несколько десятков сотрудников спецназа. До этого силовики разгоняли демонстрантов с боковых сторон парламента, применяя слезоточивый газ и водомет. Силовики пустили "звуковой предупредительный сигнал", но участники акции не расходятся.
Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.