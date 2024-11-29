https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986582632.html

Грузинский спецназ направился к зданию парламента в Тбилиси

Грузинский спецназ направился к зданию парламента в Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2024

Грузинский спецназ направился к зданию парламента в Тбилиси

Сотрудники спецназа Грузии со спецтехникой и водометами выдвинулись от площади Свободы в Тбилиси в сторону парламента, где проходит масштабный митинг оппозиции, РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T23:07

2024-11-29T23:07

2024-11-29T23:19

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ираклий кобахидзе

евросоюз

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники спецназа Грузии со спецтехникой и водометами выдвинулись от площади Свободы в Тбилиси в сторону парламента, где проходит масштабный митинг оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.На площади Свободы находились два водомета и несколько десятков сотрудников спецназа. До этого силовики разгоняли демонстрантов с боковых сторон парламента, применяя слезоточивый газ и водомет. Силовики пустили "звуковой предупредительный сигнал", но участники акции не расходятся.Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз, саломе зурабишвили