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В Тбилиси полиция применила водомет против митингующих оппозиционеров - РИА Новости, 29.11.2024
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22:25 29.11.2024 (обновлено: 22:48 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986579916.html
В Тбилиси полиция применила водомет против митингующих оппозиционеров
В Тбилиси полиция применила водомет против митингующих оппозиционеров - РИА Новости, 29.11.2024
В Тбилиси полиция применила водомет против митингующих оппозиционеров
Полиция в Тбилиси применила водомет против собравшихся на акцию у здания парламента сторонников оппозиции, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T22:25
2024-11-29T22:48
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Полиция в Тбилиси применила водомет против собравшихся на акцию у здания парламента сторонников оппозиции, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Спецсредства были применены правоохранителями у боковых входов в здание парламента, однако митингующие пока не расходятся. Некоторые участники акции заявляют о слезоточивом эффекте от используемой в водомете жидкости.Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.Премьер Грузии в пятницу поблагодарил МВД и правоохранителей за наведение порядка на проспекте Руставели в Тбилиси. По информации ведомства, 43 человека были задержаны минувшей ночью на митинге, пострадали 32 полицейских.По данным МВД страны, в пятницу участники митинга в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты, в том числе железнодорожные вокзалы и центральные магистрали.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986577561.html
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5
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
В Тбилиси полиция применила водомет против митингующих оппозиционеров

В Тбилиси у здания парламента полиция применила водомет против оппозиционеров

Спецназ полиции и водометы дислоцированы на площади у парламента Грузии, где проходит акция оппозиции
Спецназ полиции и водометы дислоцированы на площади у парламента Грузии, где проходит акция оппозиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Спецназ полиции и водометы дислоцированы на площади у парламента Грузии, где проходит акция оппозиции
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Полиция в Тбилиси применила водомет против собравшихся на акцию у здания парламента сторонников оппозиции, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Спецсредства были применены правоохранителями у боковых входов в здание парламента, однако митингующие пока не расходятся. Некоторые участники акции заявляют о слезоточивом эффекте от используемой в водомете жидкости.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Тбилиси во время митинга оппозиционеров пострадал полицейский
Вчера, 21:52
Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.
Премьер Грузии в пятницу поблагодарил МВД и правоохранителей за наведение порядка на проспекте Руставели в Тбилиси. По информации ведомства, 43 человека были задержаны минувшей ночью на митинге, пострадали 32 полицейских.
По данным МВД страны, в пятницу участники митинга в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты, в том числе железнодорожные вокзалы и центральные магистрали.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал в ходе протестов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси
Вчера, 15:13
 
В миреГрузияТбилисиИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЕвросоюз
 
 
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