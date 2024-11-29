https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986579916.html

В Тбилиси полиция применила водомет против митингующих оппозиционеров

В Тбилиси полиция применила водомет против митингующих оппозиционеров - РИА Новости, 29.11.2024

В Тбилиси полиция применила водомет против митингующих оппозиционеров

Полиция в Тбилиси применила водомет против собравшихся на акцию у здания парламента сторонников оппозиции, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T22:25

2024-11-29T22:25

2024-11-29T22:48

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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Полиция в Тбилиси применила водомет против собравшихся на акцию у здания парламента сторонников оппозиции, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Спецсредства были применены правоохранителями у боковых входов в здание парламента, однако митингующие пока не расходятся. Некоторые участники акции заявляют о слезоточивом эффекте от используемой в водомете жидкости.Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.Премьер Грузии в пятницу поблагодарил МВД и правоохранителей за наведение порядка на проспекте Руставели в Тбилиси. По информации ведомства, 43 человека были задержаны минувшей ночью на митинге, пострадали 32 полицейских.По данным МВД страны, в пятницу участники митинга в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты, в том числе железнодорожные вокзалы и центральные магистрали.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986577561.html

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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз