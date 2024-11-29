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В Тбилиси во время митинга оппозиционеров пострадал полицейский - РИА Новости, 29.11.2024
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21:52 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986577561.html
В Тбилиси во время митинга оппозиционеров пострадал полицейский
В Тбилиси во время митинга оппозиционеров пострадал полицейский - РИА Новости, 29.11.2024
В Тбилиси во время митинга оппозиционеров пострадал полицейский
Один сотрудник МВД пострадал во время потасовки в ходе митинга оппозиционеров возле парламента в Тбилиси, сообщает ведомство. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:52
2024-11-29T21:52
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Один сотрудник МВД пострадал во время потасовки в ходе митинга оппозиционеров возле парламента в Тбилиси, сообщает ведомство. "Часть толпы вступила в противостояние с правоохранителями и оскорбила их словесно, они повредили осветительные фонари и другое оборудование, а также подожгли электропроводку. В полицейских бросают неопознанные предметы, один полицейский пострадал", - говорится в сообщении МВД. Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов. По данным МВД Грузии, в пятницу участники митинга в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты, в том числе железнодорожные вокзалы и центральные магистрали.
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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
В Тбилиси во время митинга оппозиционеров пострадал полицейский

МВД Грузии: во время митинга оппозиции у парламента пострадал один полицейский

© SputnikАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Sputnik
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Один сотрудник МВД пострадал во время потасовки в ходе митинга оппозиционеров возле парламента в Тбилиси, сообщает ведомство.
"Часть толпы вступила в противостояние с правоохранителями и оскорбила их словесно, они повредили осветительные фонари и другое оборудование, а также подожгли электропроводку. В полицейских бросают неопознанные предметы, один полицейский пострадал", - говорится в сообщении МВД.
Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов.
По данным МВД Грузии, в пятницу участники митинга в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты, в том числе железнодорожные вокзалы и центральные магистрали.
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В миреТбилисиГрузияИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
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