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В Тбилиси во время митинга оппозиционеров пострадал полицейский
В Тбилиси во время митинга оппозиционеров пострадал полицейский - РИА Новости, 29.11.2024
В Тбилиси во время митинга оппозиционеров пострадал полицейский
Один сотрудник МВД пострадал во время потасовки в ходе митинга оппозиционеров возле парламента в Тбилиси, сообщает ведомство. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:52
2024-11-29T21:52
2024-11-29T21:52
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Один сотрудник МВД пострадал во время потасовки в ходе митинга оппозиционеров возле парламента в Тбилиси, сообщает ведомство. "Часть толпы вступила в противостояние с правоохранителями и оскорбила их словесно, они повредили осветительные фонари и другое оборудование, а также подожгли электропроводку. В полицейских бросают неопознанные предметы, один полицейский пострадал", - говорится в сообщении МВД. Акция протеста оппозиции началась в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов. По данным МВД Грузии, в пятницу участники митинга в Тбилиси планируют блокировать стратегические объекты, в том числе железнодорожные вокзалы и центральные магистрали.
https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986352490.html
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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
В Тбилиси во время митинга оппозиционеров пострадал полицейский
МВД Грузии: во время митинга оппозиции у парламента пострадал один полицейский