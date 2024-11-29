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Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2024
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15:13 29.11.2024 (обновлено: 15:16 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986465045.html
Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси
Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2024
Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси
Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал в ходе протестов в Тбилиси, сообщается в Telegram-канале RT. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:13
2024-11-29T15:16
в мире
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грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал в ходе протестов в Тбилиси, сообщается в Telegram-канале RT. "Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси. Это произошло накануне ночью на проспекте Руставели. Доминика Райхерта ранило во время столкновений протестующих с полицией", - говорится в сообщении. По словам Райхерта, он развернулся, чтобы отойти, но в этот момент раздался громкий хлопок. "Оглушительно громкий. В прямом смысле этого слова, потому что секунды на три-четыре я оглох. Я ничего не почувствовал, вообще ничего, но потом вдруг заметил, что по лицу течёт кровь", — приводятся слова журналиста. Как отмечается в сообщении RT, "что конкретно произошло, непонятно, с какой стороны и что точно прилетело, в суматохе выяснить было невозможно". В настоящее время журналиста прооперировали, сейчас он чувствует себя хорошо. Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Тбилиси проходила протестная акция, начавшаяся после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве Грузии в нем и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза. На митинг оппозиции позднее прибыла и президент Грузии Саломе Зурабишвили. К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое количество полицейских и спецназа. -0-
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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси

Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал на протестах в Тбилиси

© Dominik Maximilian Reichert/TelegramЖурналист RT DE Доминик Райхерт пострадал в ходе протестов в Тбилиси
Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал в ходе протестов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Dominik Maximilian Reichert/Telegram
Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал в ходе протестов в Тбилиси
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал в ходе протестов в Тбилиси, сообщается в Telegram-канале RT.
"Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси. Это произошло накануне ночью на проспекте Руставели. Доминика Райхерта ранило во время столкновений протестующих с полицией", - говорится в сообщении.
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По словам Райхерта, он развернулся, чтобы отойти, но в этот момент раздался громкий хлопок.
"Оглушительно громкий. В прямом смысле этого слова, потому что секунды на три-четыре я оглох. Я ничего не почувствовал, вообще ничего, но потом вдруг заметил, что по лицу течёт кровь", — приводятся слова журналиста.
Как отмечается в сообщении RT, "что конкретно произошло, непонятно, с какой стороны и что точно прилетело, в суматохе выяснить было невозможно". В настоящее время журналиста прооперировали, сейчас он чувствует себя хорошо.
Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Тбилиси проходила протестная акция, начавшаяся после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве Грузии в нем и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза. На митинг оппозиции позднее прибыла и президент Грузии Саломе Зурабишвили. К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое количество полицейских и спецназа. -0-
Большое количество полицейских и спецназа стянуто к зданию парламента в Тбилиси, где проходит массовая акция протеста - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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