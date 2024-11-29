https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986465045.html

Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси

Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2024

Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси

Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал в ходе протестов в Тбилиси, сообщается в Telegram-канале RT. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:13

2024-11-29T15:13

2024-11-29T15:16

в мире

тбилиси

грузия

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

евросоюз

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986464688_1:0:1270:714_1920x0_80_0_0_5d5c03ad2ecfb86bfe9beb1b467501e6.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал в ходе протестов в Тбилиси, сообщается в Telegram-канале RT. "Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси. Это произошло накануне ночью на проспекте Руставели. Доминика Райхерта ранило во время столкновений протестующих с полицией", - говорится в сообщении. По словам Райхерта, он развернулся, чтобы отойти, но в этот момент раздался громкий хлопок. "Оглушительно громкий. В прямом смысле этого слова, потому что секунды на три-четыре я оглох. Я ничего не почувствовал, вообще ничего, но потом вдруг заметил, что по лицу течёт кровь", — приводятся слова журналиста. Как отмечается в сообщении RT, "что конкретно произошло, непонятно, с какой стороны и что точно прилетело, в суматохе выяснить было невозможно". В настоящее время журналиста прооперировали, сейчас он чувствует себя хорошо. Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Тбилиси проходила протестная акция, начавшаяся после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве Грузии в нем и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза. На митинг оппозиции позднее прибыла и президент Грузии Саломе Зурабишвили. К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое количество полицейских и спецназа. -0-

https://ria.ru/20241101/oon-1981311000.html

https://ria.ru/20241128/tbilisi-1986341168.html

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024