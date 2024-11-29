Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси
Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал на протестах в Тбилиси
© Dominik Maximilian Reichert/TelegramЖурналист RT DE Доминик Райхерт пострадал в ходе протестов в Тбилиси
© Dominik Maximilian Reichert/Telegram
Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал в ходе протестов в Тбилиси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал в ходе протестов в Тбилиси, сообщается в Telegram-канале RT.
"Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси. Это произошло накануне ночью на проспекте Руставели. Доминика Райхерта ранило во время столкновений протестующих с полицией", - говорится в сообщении.
По словам Райхерта, он развернулся, чтобы отойти, но в этот момент раздался громкий хлопок.
"Оглушительно громкий. В прямом смысле этого слова, потому что секунды на три-четыре я оглох. Я ничего не почувствовал, вообще ничего, но потом вдруг заметил, что по лицу течёт кровь", — приводятся слова журналиста.
Как отмечается в сообщении RT, "что конкретно произошло, непонятно, с какой стороны и что точно прилетело, в суматохе выяснить было невозможно". В настоящее время журналиста прооперировали, сейчас он чувствует себя хорошо.
Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Тбилиси проходила протестная акция, начавшаяся после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве Грузии в нем и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза. На митинг оппозиции позднее прибыла и президент Грузии Саломе Зурабишвили. К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое количество полицейских и спецназа. -0-
К парламенту Грузии стянули полицейских и спецназ
28 ноября, 22:53