Протестующие в Тбилиси возвели баррикады
Спецназ в Тбилиси продолжает оттеснять протестующих, которые возводят баррикады
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Грузинские оппозиционеры установили баррикады у здания парламента, силовики пытаются оттеснить протестующих, периодически используя водомет, сообщил корреспондент РИА Новости.
Вытесненные с территории парламента протестующие перемещаются по прилегающему проспекту Руставели. В нескольких десятках метров они свалили мусорные баки и развели костер, бросив туда остатки картона. Участники акции возвели баррикады из подручных средств, электросамокатов и других предметов.
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Силовики начали разгонять участников протеста оппозиции у парламента в Тбилиси, спецназ применил водомет, в результате пострадал и корреспондент РИА Новости.
Акция протеста началась в Тбилиси в четверг вечером, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. На митинге оппозиции позднее объявилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули множество полицейских и спецназовцев.
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Глава правительства ранее в четверг отметил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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