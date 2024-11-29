https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986352490.html

Протестующие в Тбилиси возвели баррикады

Протестующие в Тбилиси возвели баррикады - РИА Новости, 29.11.2024

Протестующие в Тбилиси возвели баррикады

Грузинские оппозиционеры установили баррикады у здания парламента, силовики пытаются оттеснить протестующих, периодически используя водомет, сообщил... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T03:24

2024-11-29T03:24

2024-11-29T09:11

тбилиси

грузия

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Грузинские оппозиционеры установили баррикады у здания парламента, силовики пытаются оттеснить протестующих, периодически используя водомет, сообщил корреспондент РИА Новости.Вытесненные с территории парламента протестующие перемещаются по прилегающему проспекту Руставели. В нескольких десятках метров они свалили мусорные баки и развели костер, бросив туда остатки картона. Участники акции возвели баррикады из подручных средств, электросамокатов и других предметов. Силовики начали разгонять участников протеста оппозиции у парламента в Тбилиси, спецназ применил водомет, в результате пострадал и корреспондент РИА Новости. Акция протеста началась в Тбилиси в четверг вечером, после того как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. На митинге оппозиции позднее объявилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули множество полицейских и спецназовцев.Глава правительства ранее в четверг отметил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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https://ria.ru/20241128/rezolyutsiya-1986225509.html

https://ria.ru/20241128/kobakhidze-1986191564.html

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Ночные протесты в Тбилиси Силовики пытаются разогнать участников протеста оппозиции у парламента в Тбилиси, спецназ применил водомет. 2024-11-29T03:24 true PT0M57S

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тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, саломе зурабишвили