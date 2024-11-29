https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986351058.html

Корреспондент РИА Новости пострадал при разгоне митинга в Тбилиси

Корреспондент РИА Новости пострадал при разгоне митинга в Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2024

Корреспондент РИА Новости пострадал при разгоне митинга в Тбилиси

Корреспондент РИА Новости пострадал в ходе разгона силовиками митинга оппозиции у парламента в Тбилиси, когда спецназ применил водомет против участников... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T02:26

2024-11-29T02:26

2024-11-29T02:26

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости пострадал в ходе разгона силовиками митинга оппозиции у парламента в Тбилиси, когда спецназ применил водомет против участников протестной акции. Правоохранители ранее предприняли попытку разогнать участников акции протеста, в ходе которой, по данным МВД страны, уже пострадали три сотрудника. Спецназ, как передавал корреспондент РИА Новости, применил водомет после "предупредительного сигнала". По словам корреспондента, уже после того как спецназ применил водомет первый раз, откуда-то сбоку включили еще один водомет. Под его струю и попал корреспондент РИА Новости, упав на землю. Как передает корреспондент РИА Новости, ему обожгло руки, лицо, шею, от струи водомета шел стойкий запах ацетона. Присутствовавшие рядом люди помогли добраться к машине скорой помощи, где корреспонденту РИА Новости оказали помощь: обработали глаза, руки, дали кислород. По словам врачей "скорой", они уже оказали помощь примерно сотне пострадавшим. Как передает корреспондент РИА Новости, в эти минуты спецназ продолжает разгон участников акции протеста оппозиции, периодически включая водометы.

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986347458.html

https://ria.ru/20241128/miting-1986344285.html

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парламентские выборы в грузии — 2024, в мире