https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986348939.html
Спецназ начал разгонять протестующих у парламента в Тбилиси
Спецназ начал разгонять протестующих у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2024
Спецназ начал разгонять протестующих у парламента в Тбилиси
Силовики начали разгонять участников протеста оппозиции у парламента в Тбилиси, спецназ применил водомет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T01:22
2024-11-29T01:22
2024-11-29T02:23
тбилиси
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Силовики начали разгонять участников протеста оппозиции у парламента в Тбилиси, спецназ применил водомет, передает корреспондент РИА Новости.Правоохранители предпринимают попытки разогнать участников акции протеста, в ходе которой, по данным МВД страны, уже пострадали три стража порядка.После того как силовики пустили "предупредительный сигнал", спецназ применил водомет. Из толпы в ответ доносятся свист и неодобрительные выкрики, видны флаги Грузии и ЕС.При разгоне акции пострадал корреспондент РИА Новости, который попал под струю водомета. Ему обожгло руки, лицо, шею, от струи водомета шел стойкий запах ацетона. Присутствовавшие рядом люди помогли добраться к машине скорой помощи, где корреспонденту РИА Новости оказали помощь: обработали глаза, руки, дали кислород.По словам врачей "скорой", они уже оказали помощь примерно сотне пострадавшим.Акция протеста началась в Тбилиси в четверг вечером после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. На митинге оппозиции позднее объявилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули множество полицейских и спецназовцев.Глава правительства ранее в четверг отметил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241128/miting-1986344285.html
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тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, ираклий кобахидзе, евросоюз, саломе зурабишвили, грузия
Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Саломе Зурабишвили, Грузия
Спецназ начал разгонять протестующих у парламента в Тбилиси
Спецназ начал разгон протестующих у парламента в Тбилиси, в ход пошел водомет
ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Силовики начали разгонять участников протеста оппозиции у парламента в Тбилиси, спецназ применил водомет, передает корреспондент РИА Новости.
Правоохранители предпринимают попытки разогнать участников акции протеста, в ходе которой, по данным МВД страны, уже пострадали три стража порядка.
После того как силовики пустили "предупредительный сигнал", спецназ применил водомет. Из толпы в ответ доносятся свист и неодобрительные выкрики, видны флаги Грузии
и ЕС
.
При разгоне акции пострадал корреспондент РИА Новости, который попал под струю водомета. Ему обожгло руки, лицо, шею, от струи водомета шел стойкий запах ацетона. Присутствовавшие рядом люди помогли добраться к машине скорой помощи, где корреспонденту РИА Новости оказали помощь: обработали глаза, руки, дали кислород.
По словам врачей "скорой", они уже оказали помощь примерно сотне пострадавшим.
Акция протеста началась в Тбилиси в четверг вечером после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. На митинге оппозиции позднее объявилась президент Саломе Зурабишвили
. К зданию парламента стянули множество полицейских и спецназовцев.
Глава правительства ранее в четверг отметил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии
"как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент
в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель
раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.