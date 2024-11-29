https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986348939.html

Спецназ начал разгонять протестующих у парламента в Тбилиси

Спецназ начал разгонять протестующих у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 29.11.2024

Спецназ начал разгонять протестующих у парламента в Тбилиси

Силовики начали разгонять участников протеста оппозиции у парламента в Тбилиси, спецназ применил водомет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T01:22

2024-11-29T01:22

2024-11-29T02:23

тбилиси

парламентские выборы в грузии — 2024

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евросоюз

саломе зурабишвили

грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя - РИА Новости. Силовики начали разгонять участников протеста оппозиции у парламента в Тбилиси, спецназ применил водомет, передает корреспондент РИА Новости.Правоохранители предпринимают попытки разогнать участников акции протеста, в ходе которой, по данным МВД страны, уже пострадали три стража порядка.После того как силовики пустили "предупредительный сигнал", спецназ применил водомет. Из толпы в ответ доносятся свист и неодобрительные выкрики, видны флаги Грузии и ЕС.При разгоне акции пострадал корреспондент РИА Новости, который попал под струю водомета. Ему обожгло руки, лицо, шею, от струи водомета шел стойкий запах ацетона. Присутствовавшие рядом люди помогли добраться к машине скорой помощи, где корреспонденту РИА Новости оказали помощь: обработали глаза, руки, дали кислород.По словам врачей "скорой", они уже оказали помощь примерно сотне пострадавшим.Акция протеста началась в Тбилиси в четверг вечером после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке до конца 2028 года переговоров о вступлении в ЕС. На митинге оппозиции позднее объявилась президент Саломе Зурабишвили. К зданию парламента стянули множество полицейских и спецназовцев.Глава правительства ранее в четверг отметил, что попытки некоторых европейских политиков и бюрократов представить отношения Евросоюза и Грузии "как одностороннее событие" категорически неприемлемы для народа. Кроме того, недопустим и "весь каскад оскорблений, доносящихся со стороны этих людей все эти годы", подчеркнул Кобахидзе. Он добавил, что недоброжелатели Грузии превратили Европарламент в голый инструмент шантажа и это — величайший позор Евросоюза.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20241128/miting-1986344285.html

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тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, ираклий кобахидзе, евросоюз, саломе зурабишвили, грузия