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Запад не простит Грузии самостоятельной политики, считает эксперт - РИА Новости, 29.11.2024
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01:04 29.11.2024 (обновлено: 01:46 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986347642.html
Запад не простит Грузии самостоятельной политики, считает эксперт
Запад не простит Грузии самостоятельной политики, считает эксперт - РИА Новости, 29.11.2024
Запад не простит Грузии самостоятельной политики, считает эксперт
Запад не простит Грузии самостоятельной политики, несмотря на направленность Тбилиси к сближению и улучшению отношений, сообщил РИА Новости директор Центра... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T01:04
2024-11-29T01:46
тбилиси
парламентские выборы в грузии — 2024
в мире
мгимо
евросоюз
мака бочоришвили
ираклий кобахидзе
грузия
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Запад не простит Грузии самостоятельной политики, несмотря на направленность Тбилиси к сближению и улучшению отношений, сообщил РИА Новости директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД России Вячеслав Сутырин."Я думаю, что Запад не простит им той политики, той линии самостоятельной, которую они проводят. Когда грузинское руководство поймет, что американцы не готовы признавать за ними даже возможность минимального политического маневра, здесь будет следующая развилка, потому что (встанет - ред.) вопрос, попытается ли грузинское правительство улучшить отношения с Россией, чтобы опереться, чтобы сделать свою политику более сбалансированной", - полагает собеседник агентства.В то же время, как отмечает Сутырин, Грузия выбрала "западный курс" более 20 лет назад, а изменить его не так легко даже в условиях определенной конфронтационной полосы с Евросоюзом. В частности, аналитик подчеркнул, что назначение новым главой грузинского МИД Маки Бочоришвили, известной прозападными взглядами, также служит для осуществления тактики Тбилиси по налаживанию отношений с Брюсселем и США.Как полагает эксперт, любой политический деятель, ставящий под вопрос западные установки, сразу объявляется "еретиком" и пророссийским политиком, с чем и связана критика премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.В связи с этим аналитик привел в пример Румынию, где по итогам первого тура президентских выборов первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, которого, как отмечает Сутырин, также обвинили в пророссийской позиции, а также Молдавию, где попытались обвинить Москву в неубедительных результатах референдума о вступлении в ЕС, показавшего "раскол в обществе", подчеркивает он."Можно много подставлять вторую щеку и пытаться в ответ на угрозы нормализовать отношения с Западом, но в какой-то момент всем станет очевидно, что это не работает, и тут нужно будет принимать следующее решение", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241128/putin-1986276258.html
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тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, мгимо, евросоюз, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, грузия, россия
Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, МГИМО, Евросоюз, Мака Бочоришвили, Ираклий Кобахидзе, Грузия, Россия
Запад не простит Грузии самостоятельной политики, считает эксперт

Сутырин: Запад не простит Грузии самостоятельной политики

© SputnikАкция протеста в Тбилиси
Акция протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Sputnik
Акция протеста в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Запад не простит Грузии самостоятельной политики, несмотря на направленность Тбилиси к сближению и улучшению отношений, сообщил РИА Новости директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД России Вячеслав Сутырин.
«
"Я думаю, что Запад не простит им той политики, той линии самостоятельной, которую они проводят. Когда грузинское руководство поймет, что американцы не готовы признавать за ними даже возможность минимального политического маневра, здесь будет следующая развилка, потому что (встанет - ред.) вопрос, попытается ли грузинское правительство улучшить отношения с Россией, чтобы опереться, чтобы сделать свою политику более сбалансированной", - полагает собеседник агентства.
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В то же время, как отмечает Сутырин, Грузия выбрала "западный курс" более 20 лет назад, а изменить его не так легко даже в условиях определенной конфронтационной полосы с Евросоюзом. В частности, аналитик подчеркнул, что назначение новым главой грузинского МИД Маки Бочоришвили, известной прозападными взглядами, также служит для осуществления тактики Тбилиси по налаживанию отношений с Брюсселем и США.
Как полагает эксперт, любой политический деятель, ставящий под вопрос западные установки, сразу объявляется "еретиком" и пророссийским политиком, с чем и связана критика премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.
В связи с этим аналитик привел в пример Румынию, где по итогам первого тура президентских выборов первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, которого, как отмечает Сутырин, также обвинили в пророссийской позиции, а также Молдавию, где попытались обвинить Москву в неубедительных результатах референдума о вступлении в ЕС, показавшего "раскол в обществе", подчеркивает он.
"Можно много подставлять вторую щеку и пытаться в ответ на угрозы нормализовать отношения с Западом, но в какой-то момент всем станет очевидно, что это не работает, и тут нужно будет принимать следующее решение", - резюмировал собеседник агентства.
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