https://ria.ru/20241129/tayvan-1986544909.html

На Тайване заявили, что извлекли ценные уроки из конфликта России и Украины

На Тайване заявили, что извлекли ценные уроки из конфликта России и Украины - РИА Новости, 30.11.2024

На Тайване заявили, что извлекли ценные уроки из конфликта России и Украины

Тайвань извлек ценные уроки из конфликта между Россией и Украиной, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Тайваня У Чжичжун. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-29T18:07

2024-11-29T18:07

2024-11-30T00:46

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ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Тайвань извлек ценные уроки из конфликта между Россией и Украиной, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Тайваня У Чжичжун. "Тайвань извлек ценные уроки из российско-украинского конфликта… а ассиметричная стратегия, применяемая Украиной, дает Тайваню важные откровения", - сказал У Чжичжун, выступая на Тайваньском форуме в Словакии. Его слова приводит МИД Тайваня. Он также указал на "критическую важность" международной поддержки Украины, подчеркнув ее "глубокое влияние на будущее развитие Тайваня". Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20241127/tayvan-1985925551.html

https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html

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в мире, тайвань, украина, китай, нэнси пелоси, россия