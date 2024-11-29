https://ria.ru/20241129/tatarstan-1986428038.html

В Татарстане подросток умер после урока физкультуры

В Татарстане подросток умер после урока физкультуры - РИА Новости, 29.11.2024

В Татарстане подросток умер после урока физкультуры

Подросток умер после урока физкультуры в Татарстане, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:31

2024-11-29T13:31

2024-11-29T13:31

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Подросток умер после урока физкультуры в Татарстане, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Двадцать восьмого ноября на уроке физической культуры в Альметьевском политехническом техникуме один из учеников почувствовал недомогание, после чего был доставлен в медицинское учреждение, где через некоторое время скончался", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти несовершеннолетнего.

https://ria.ru/20240424/vosmiklassnik-1942100834.html

россия

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)