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ВСУ применяют Abrams и Leopard в курской Новоивановке, сообщил военный - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:54 29.11.2024 (обновлено: 04:11 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/tanki-1986353604.html
ВСУ применяют Abrams и Leopard в курской Новоивановке, сообщил военный
ВСУ применяют Abrams и Leopard в курской Новоивановке, сообщил военный - РИА Новости, 29.11.2024
ВСУ применяют Abrams и Leopard в курской Новоивановке, сообщил военный
ВСУ применяют в боях в Новоивановке в Курской области западные танки Abrams и Leopard, сообщил РИА Новости заместитель начальника штаба по разведке приморского... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T03:54
2024-11-29T04:11
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 ноя - РИА Новости. ВСУ применяют в боях в Новоивановке в Курской области западные танки Abrams и Leopard, сообщил РИА Новости заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным Орел."Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские — это Bradley, М113, Abrams — и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так", — сказал собеседник агентства. Военный отметил, что три четверти Новоивановки контролируют российские силы, но ВСУ пытаются контратаковать на натовской технике,. "По три-четыре наката в день с тяжелой техникой", — сказал собеседник агентства.Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 28 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36 тысяч военнослужащих и 223 танка.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241029/tank-1980799404.html
https://ria.ru/20241129/novoivanovka-1986352767.html
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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ применяют Abrams и Leopard в курской Новоивановке, сообщил военный

ВСУ применяют Abrams и Leopard в курской Новоивановке

© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis MonroeАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
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КУРСК, 29 ноя - РИА Новости. ВСУ применяют в боях в Новоивановке в Курской области западные танки Abrams и Leopard, сообщил РИА Новости заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным Орел.
«
"Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские — это Bradley, М113, Abrams — и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так", — сказал собеседник агентства.
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Военный отметил, что три четверти Новоивановки контролируют российские силы, но ВСУ пытаются контратаковать на натовской технике,.
"По три-четыре наката в день с тяжелой техникой", — сказал собеседник агентства.
Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 28 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36 тысяч военнослужащих и 223 танка.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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