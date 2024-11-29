https://ria.ru/20241129/tanki-1986353604.html

ВСУ применяют Abrams и Leopard в курской Новоивановке, сообщил военный

ВСУ применяют Abrams и Leopard в курской Новоивановке, сообщил военный - РИА Новости, 29.11.2024

ВСУ применяют Abrams и Leopard в курской Новоивановке, сообщил военный

ВСУ применяют в боях в Новоивановке в Курской области западные танки Abrams и Leopard, сообщил РИА Новости заместитель начальника штаба по разведке приморского... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T03:54

2024-11-29T03:54

2024-11-29T04:11

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 29 ноя - РИА Новости. ВСУ применяют в боях в Новоивановке в Курской области западные танки Abrams и Leopard, сообщил РИА Новости заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным Орел."Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские — это Bradley, М113, Abrams — и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так", — сказал собеседник агентства. Военный отметил, что три четверти Новоивановки контролируют российские силы, но ВСУ пытаются контратаковать на натовской технике,. "По три-четыре наката в день с тяжелой техникой", — сказал собеседник агентства.Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 28 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 36 тысяч военнослужащих и 223 танка.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241029/tank-1980799404.html

https://ria.ru/20241129/novoivanovka-1986352767.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины