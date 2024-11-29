https://ria.ru/20241129/svr-1986387199.html

СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны

СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны - РИА Новости, 29.11.2024

СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила документы времен советско-финляндской войны и предшествовавших ей, сообщил в пятницу председатель Российского... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T10:54

2024-11-29T10:54

2024-11-29T11:13

наука

финляндия

россия

ссср

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

российское историческое общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила документы времен советско-финляндской войны и предшествовавших ей, сообщил в пятницу председатель Российского исторического общества (РИО), директор СВР Сергей Нарышкин. "Советская внешняя разведка поставляла высшему руководству страны сведения о постепенном распространении в финских военных кругах откровенно нацистских идей, пропаганде захвата территории Советской Карелии и наращивании военного потенциала профашистских отрядов шюцкора, превратившихся в настоящую армию", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвящённом истории советско- и российско-финских отношений в XX-XXI веках. "В архиве Службы внешней разведки отложились соответствующие документы, часть которых была передана Российскому историческом обществу. Это более 100 рассекреченных донесений и других материалов, подробно освещающих усилия советской стороны, приложенные для недопущения попадания Финляндии в орбиту гитлеровской Германии", - добавил он. Советско-финляндская война длилась с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. Она завершилась подписанием Московского мирного договора, по которому СССР отошли 40 тысяч квадратных километров территории Финляндии, в том числе, города Выборг, Сортавала и Кексгольм.

https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955917318.html

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финляндия, россия, ссср, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российское историческое общество