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СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны - РИА Новости, 29.11.2024
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Наука
 
10:54 29.11.2024 (обновлено: 11:13 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/svr-1986387199.html
СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны
СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны - РИА Новости, 29.11.2024
СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила документы времен советско-финляндской войны и предшествовавших ей, сообщил в пятницу председатель Российского... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:54
2024-11-29T11:13
наука
финляндия
россия
ссср
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
российское историческое общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила документы времен советско-финляндской войны и предшествовавших ей, сообщил в пятницу председатель Российского исторического общества (РИО), директор СВР Сергей Нарышкин. "Советская внешняя разведка поставляла высшему руководству страны сведения о постепенном распространении в финских военных кругах откровенно нацистских идей, пропаганде захвата территории Советской Карелии и наращивании военного потенциала профашистских отрядов шюцкора, превратившихся в настоящую армию", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвящённом истории советско- и российско-финских отношений в XX-XXI веках. "В архиве Службы внешней разведки отложились соответствующие документы, часть которых была передана Российскому историческом обществу. Это более 100 рассекреченных донесений и других материалов, подробно освещающих усилия советской стороны, приложенные для недопущения попадания Финляндии в орбиту гитлеровской Германии", - добавил он. Советско-финляндская война длилась с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. Она завершилась подписанием Московского мирного договора, по которому СССР отошли 40 тысяч квадратных километров территории Финляндии, в том числе, города Выборг, Сортавала и Кексгольм.
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финляндия, россия, ссср, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российское историческое общество
Наука, Финляндия, Россия, СССР, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Российское историческое общество
СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны

СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны и предшествовавших

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила документы времен советско-финляндской войны и предшествовавших ей, сообщил в пятницу председатель Российского исторического общества (РИО), директор СВР Сергей Нарышкин.
"Советская внешняя разведка поставляла высшему руководству страны сведения о постепенном распространении в финских военных кругах откровенно нацистских идей, пропаганде захвата территории Советской Карелии и наращивании военного потенциала профашистских отрядов шюцкора, превратившихся в настоящую армию", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвящённом истории советско- и российско-финских отношений в XX-XXI веках.
"В архиве Службы внешней разведки отложились соответствующие документы, часть которых была передана Российскому историческом обществу. Это более 100 рассекреченных донесений и других материалов, подробно освещающих усилия советской стороны, приложенные для недопущения попадания Финляндии в орбиту гитлеровской Германии", - добавил он.
Советско-финляндская война длилась с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. Она завершилась подписанием Московского мирного договора, по которому СССР отошли 40 тысяч квадратных километров территории Финляндии, в том числе, города Выборг, Сортавала и Кексгольм.
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