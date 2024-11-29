https://ria.ru/20241129/svr-1986387199.html
СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны
СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны - РИА Новости, 29.11.2024
СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила документы времен советско-финляндской войны и предшествовавших ей, сообщил в пятницу председатель Российского... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:54
2024-11-29T10:54
2024-11-29T11:13
наука
финляндия
россия
ссср
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
российское историческое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_666d68ada6ffc49059faa08eeec5c2c7.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила документы времен советско-финляндской войны и предшествовавших ей, сообщил в пятницу председатель Российского исторического общества (РИО), директор СВР Сергей Нарышкин. "Советская внешняя разведка поставляла высшему руководству страны сведения о постепенном распространении в финских военных кругах откровенно нацистских идей, пропаганде захвата территории Советской Карелии и наращивании военного потенциала профашистских отрядов шюцкора, превратившихся в настоящую армию", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвящённом истории советско- и российско-финских отношений в XX-XXI веках. "В архиве Службы внешней разведки отложились соответствующие документы, часть которых была передана Российскому историческом обществу. Это более 100 рассекреченных донесений и других материалов, подробно освещающих усилия советской стороны, приложенные для недопущения попадания Финляндии в орбиту гитлеровской Германии", - добавил он. Советско-финляндская война длилась с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. Она завершилась подписанием Московского мирного договора, по которому СССР отошли 40 тысяч квадратных километров территории Финляндии, в том числе, города Выборг, Сортавала и Кексгольм.
https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955917318.html
финляндия
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ce3376dddbf7c498c1a8a414076ae9cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, ссср, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российское историческое общество
Наука, Финляндия, Россия, СССР, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Российское историческое общество
СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны
СВР рассекретила документы времен советско-финляндской войны и предшествовавших