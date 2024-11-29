В СВР объяснили, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт
СВР: НАТО хочет заморозить украинский конфликт, чтобы восстановить силы ВСУ
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. НАТО планирует заморозить конфликт на Украине, чтобы восстановить ее боеспособность и подготовить к реваншу, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на поступающую информацию.
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"В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта. Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша", — говорится в пресс-релизе.
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Альянс уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, где предполагается подготовить не менее миллиона мобилизованных.
Под предлогом восстановления боеспособности ВСУ в страну введут около 100 тысяч человек под видом миротворческого контингента. Фактически это будет означать оккупацию Украины.
Территории, которые предполагается распределить между оккупантами, определены следующим образом: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины — Польше, центр и восток страны — Германии, северные области, в том числе столичный регион, — Великобритании.
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От западных военно-промышленных компаний, в том числе немецкой Rheinmetall, помимо инвестиций, потребуют направить на Украину ведущих специалистов и высокопроизводительное оборудование.
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"Немецкие военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине. При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели", — указали в разведке.
В СВР назвали очевидным ответ на вопрос, нужен ли России такой вариант урегулирования конфликта.
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