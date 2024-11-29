https://ria.ru/20241129/svr-1986364607.html

В СВР объяснили, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт

В СВР объяснили, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт - РИА Новости, 29.11.2024

В СВР объяснили, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт

НАТО планирует заморозить конфликт на Украине, чтобы восстановить ее боеспособность и подготовить к реваншу, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:07

2024-11-29T09:07

2024-11-29T10:20

в мире

вооруженные силы украины

нато

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киев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. НАТО планирует заморозить конфликт на Украине, чтобы восстановить ее боеспособность и подготовить к реваншу, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на поступающую информацию."В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта. Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша", — говорится в пресс-релизе.Альянс уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, где предполагается подготовить не менее миллиона мобилизованных.Под предлогом восстановления боеспособности ВСУ в страну введут около 100 тысяч человек под видом миротворческого контингента. Фактически это будет означать оккупацию Украины.Территории, которые предполагается распределить между оккупантами, определены следующим образом: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины — Польше, центр и восток страны — Германии, северные области, в том числе столичный регион, — Великобритании.От западных военно-промышленных компаний, в том числе немецкой Rheinmetall, помимо инвестиций, потребуют направить на Украину ведущих специалистов и высокопроизводительное оборудование."Немецкие военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине. При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели", — указали в разведке.В СВР назвали очевидным ответ на вопрос, нужен ли России такой вариант урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986352611.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html

https://ria.ru/20241128/zelenskiy-1986287296.html

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в мире, вооруженные силы украины, нато, украина, россия, киев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)