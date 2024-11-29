Рейтинг@Mail.ru
В СВР объяснили, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 29.11.2024 (обновлено: 10:20 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/svr-1986364607.html
В СВР объяснили, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт
В СВР объяснили, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт - РИА Новости, 29.11.2024
В СВР объяснили, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт
НАТО планирует заморозить конфликт на Украине, чтобы восстановить ее боеспособность и подготовить к реваншу, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:07
2024-11-29T10:20
в мире
вооруженные силы украины
нато
украина
россия
киев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. НАТО планирует заморозить конфликт на Украине, чтобы восстановить ее боеспособность и подготовить к реваншу, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на поступающую информацию.&quot;В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта. Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша&quot;, — говорится в пресс-релизе.Альянс уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, где предполагается подготовить не менее миллиона мобилизованных.Под предлогом восстановления боеспособности ВСУ в страну введут около 100 тысяч человек под видом миротворческого контингента. Фактически это будет означать оккупацию Украины.Территории, которые предполагается распределить между оккупантами, определены следующим образом: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины — Польше, центр и восток страны — Германии, северные области, в том числе столичный регион, — Великобритании.От западных военно-промышленных компаний, в том числе немецкой Rheinmetall, помимо инвестиций, потребуют направить на Украину ведущих специалистов и высокопроизводительное оборудование."Немецкие военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине. При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели", — указали в разведке.В СВР назвали очевидным ответ на вопрос, нужен ли России такой вариант урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986352611.html
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html
https://ria.ru/20241128/zelenskiy-1986287296.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, нато, украина, россия, киев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, Россия, Киев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В СВР объяснили, почему НАТО хочет заморозить украинский конфликт

СВР: НАТО хочет заморозить украинский конфликт, чтобы восстановить силы ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. НАТО планирует заморозить конфликт на Украине, чтобы восстановить ее боеспособность и подготовить к реваншу, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на поступающую информацию.
«

"В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта. Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша", — говорится в пресс-релизе.

Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В США призвали готовиться к разделу Украины
Вчера, 03:30
Альянс уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, где предполагается подготовить не менее миллиона мобилизованных.
Под предлогом восстановления боеспособности ВСУ в страну введут около 100 тысяч человек под видом миротворческого контингента. Фактически это будет означать оккупацию Украины.
Территории, которые предполагается распределить между оккупантами, определены следующим образом: Черноморское побережье должно отойти Румынии, западные области Украины — Польше, центр и восток страны — Германии, северные области, в том числе столичный регион, — Великобритании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Пострадают миллионы: Украина жестоко поплатится за свое решение
20 ноября, 08:00
От западных военно-промышленных компаний, в том числе немецкой Rheinmetall, помимо инвестиций, потребуют направить на Украину ведущих специалистов и высокопроизводительное оборудование.
«
"Немецкие военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине. При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели", — указали в разведке.
В СВР назвали очевидным ответ на вопрос, нужен ли России такой вариант урегулирования конфликта.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
"Умыть руки": на Западе неожиданно высказались о Зеленском
28 ноября, 17:22
 
В миреВооруженные силы УкраиныНАТОУкраинаРоссияКиевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала