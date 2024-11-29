https://ria.ru/20241129/svo-1986409937.html

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 29.11.2024

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российская армия заняла два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:40

2024-11-29T12:40

2024-11-29T14:28

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская армия заняла два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Раздольное", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, части Центральной группировки заняли село Воровское.Как указано в документе, за минувшую неделю ВСУ потеряли около трех тысяч человек в зоне ответственности "Центра" и до 960 — в зоне "Юга".C 23 по 29 ноября российские военные нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и ударными дронами по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, которые их обеспечивают. Кроме того, целями стали инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения воздушных и морских беспилотников, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.Кроме того, уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика