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Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 29.11.2024 (обновлено: 14:28 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/svo-1986409937.html
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 29.11.2024
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российская армия заняла два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:40
2024-11-29T14:28
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская армия заняла два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Раздольное", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, части Центральной группировки заняли село Воровское.Как указано в документе, за минувшую неделю ВСУ потеряли около трех тысяч человек в зоне ответственности "Центра" и до 960 — в зоне "Юга".C 23 по 29 ноября российские военные нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и ударными дронами по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, которые их обеспечивают. Кроме того, целями стали инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения воздушных и морских беспилотников, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.Кроме того, уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении сел Раздольное и Воровское в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская армия заняла два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Раздольное", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила поселок Раздольное в ДНР
Группировка войск Восток освободила поселок Раздольное в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила поселок Раздольное в ДНР

Раздольное — село в семи километрах к северо-востоку от Великой Новоселки, расположенной на границе ДНР и Запорожской области. Продвижение дальше на запад и освобождение Великой Новоселки и прилегающих населенных пунктов позволит значительно усложнить логистику для ВСУ на всем участке фронта.

Кроме того, части Центральной группировки заняли село Воровское.

Воровское — небольшое село в нескольких километрах к западу от Селидово. Его освобождение позволяет российским войскам развивать наступление к западным границам ДНР и создает возможность для дальнейшего продвижение на северо-запад в сторону Красноармейска (Покровска).

© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Воровское в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Воровское в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Воровское в ДНР
Как указано в документе, за минувшую неделю ВСУ потеряли около трех тысяч человек в зоне ответственности "Центра" и до 960 — в зоне "Юга".
C 23 по 29 ноября российские военные нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и ударными дронами по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, которые их обеспечивают. Кроме того, целями стали инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения воздушных и морских беспилотников, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.
Кроме того, уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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