Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении сел Раздольное и Воровское в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская армия заняла два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Раздольное", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила поселок Раздольное в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила поселок Раздольное в ДНР
Раздольное — село в семи километрах к северо-востоку от Великой Новоселки, расположенной на границе ДНР и Запорожской области. Продвижение дальше на запад и освобождение Великой Новоселки и прилегающих населенных пунктов позволит значительно усложнить логистику для ВСУ на всем участке фронта.
Кроме того, части Центральной группировки заняли село Воровское.
Воровское — небольшое село в нескольких километрах к западу от Селидово. Его освобождение позволяет российским войскам развивать наступление к западным границам ДНР и создает возможность для дальнейшего продвижение на северо-запад в сторону Красноармейска (Покровска).
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Воровское в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Воровское в ДНР
Как указано в документе, за минувшую неделю ВСУ потеряли около трех тысяч человек в зоне ответственности "Центра" и до 960 — в зоне "Юга".
C 23 по 29 ноября российские военные нанесли массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием и ударными дронами по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, которые их обеспечивают. Кроме того, целями стали инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения воздушных и морских беспилотников, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.
Кроме того, уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун".
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