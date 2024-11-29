https://ria.ru/20241129/svo-1986409356.html

ВС России освободили Воровское в ДНР

ВС России освободили Воровское в ДНР - РИА Новости, 29.11.2024

ВС России освободили Воровское в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Воровское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:36

2024-11-29T12:36

2024-11-29T13:29

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Воровское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, безопасность