https://ria.ru/20241129/svo-1986409356.html
ВС России освободили Воровское в ДНР
ВС России освободили Воровское в ДНР - РИА Новости, 29.11.2024
ВС России освободили Воровское в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Воровское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:36
2024-11-29T12:36
2024-11-29T13:29
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Воровское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили Воровское в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Воровское в ДНР