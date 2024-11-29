Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Воровское в ДНР - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 29.11.2024 (обновлено: 13:29 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/svo-1986409356.html
ВС России освободили Воровское в ДНР
ВС России освободили Воровское в ДНР - РИА Новости, 29.11.2024
ВС России освободили Воровское в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Воровское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:36
2024-11-29T13:29
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986418535_0:20:1301:751_1920x0_80_0_0_c54a4e5888fc2b3e8ac01a3f34b8c81b.png
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Воровское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986418535_136:0:1163:770_1920x0_80_0_0_47a329ff4bdd4e376f62c11161f33d7f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили Воровское в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Воровское в ДНР

© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Воровское в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Воровское в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Воровское в ДНР
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Воровское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала