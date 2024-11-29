https://ria.ru/20241129/sumka-1986528548.html

На платформе станции МЦД-3 нашли подозрительную сумку

На платформе станции МЦД-3 нашли подозрительную сумку - РИА Новости, 29.11.2024

На платформе станции МЦД-3 нашли подозрительную сумку

Подозрительная бесхозная сумка обнаружена на платформе станции "Моссельмаш" на третьем московском центральном диаметре (МЦД-3), на место опасной находки вызваны РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:23

2024-11-29T17:23

2024-11-29T17:23

происшествия

московские центральные диаметры (мцд)

москва

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подозрительная бесхозная сумка обнаружена на платформе станции "Моссельмаш" на третьем московском центральном диаметре (МЦД-3), на место опасной находки вызваны силовики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На платформе станции "Моссельмаш" МЦД-3 лежит подозрительная бесхозная сумка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на место обнаружения опасной находки вызваны правоохранители.

https://ria.ru/20241009/yaroslavl-1977106724.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московские центральные диаметры (мцд), москва