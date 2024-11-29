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На платформе станции МЦД-3 нашли подозрительную сумку - РИА Новости, 29.11.2024
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17:23 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/sumka-1986528548.html
На платформе станции МЦД-3 нашли подозрительную сумку
На платформе станции МЦД-3 нашли подозрительную сумку - РИА Новости, 29.11.2024
На платформе станции МЦД-3 нашли подозрительную сумку
Подозрительная бесхозная сумка обнаружена на платформе станции "Моссельмаш" на третьем московском центральном диаметре (МЦД-3), на место опасной находки вызваны РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:23
2024-11-29T17:23
происшествия
московские центральные диаметры (мцд)
москва
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подозрительная бесхозная сумка обнаружена на платформе станции "Моссельмаш" на третьем московском центральном диаметре (МЦД-3), на место опасной находки вызваны силовики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На платформе станции "Моссельмаш" МЦД-3 лежит подозрительная бесхозная сумка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на место обнаружения опасной находки вызваны правоохранители.
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москва
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происшествия, московские центральные диаметры (мцд), москва
Происшествия, Московские центральные диаметры (МЦД), Москва
На платформе станции МЦД-3 нашли подозрительную сумку

На платформе станции "Моссельмаш" на МЦД-3 обнаружили подозрительную сумку

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМЦД
МЦД - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Подозрительная бесхозная сумка обнаружена на платформе станции "Моссельмаш" на третьем московском центральном диаметре (МЦД-3), на место опасной находки вызваны силовики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"На платформе станции "Моссельмаш" МЦД-3 лежит подозрительная бесхозная сумка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место обнаружения опасной находки вызваны правоохранители.
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ПроисшествияМосковские центральные диаметры (МЦД)Москва
 
 
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