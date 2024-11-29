https://ria.ru/20241129/sud-1986467774.html

В Москве мужчина получил 8,5 года колонии за вывоз костей носорога

В Москве мужчина получил 8,5 года колонии за вывоз костей носорога - РИА Новости, 29.11.2024

В Москве мужчина получил 8,5 года колонии за вывоз костей носорога

Перовский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии мужчину по обвинению в контрабанде костей носорога и фрагментов кожи мамонта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:29

2024-11-29T15:29

2024-11-29T17:21

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россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии мужчину по обвинению в контрабанде костей носорога и фрагментов кожи мамонта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Перовского районного суда города Москвы Трояновский Дмитрий Петрович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ и преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства. Как заявили в суде, Трояновский незаконно переместил через таможенную границу из РФ культурные ценности, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу. Речь идет о черепе и нижней челюсти шерстистого носорога, а также фрагментах кожи мамонта, их общая стоимость превышает 4,5 миллиона рублей. В суде подчеркнули, что данные фрагменты были недостоверно задекларированы.

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происшествия, россия, москва