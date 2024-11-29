Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина получил 8,5 года колонии за вывоз костей носорога - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 29.11.2024 (обновлено: 17:21 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/sud-1986467774.html
В Москве мужчина получил 8,5 года колонии за вывоз костей носорога
В Москве мужчина получил 8,5 года колонии за вывоз костей носорога - РИА Новости, 29.11.2024
В Москве мужчина получил 8,5 года колонии за вывоз костей носорога
Перовский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии мужчину по обвинению в контрабанде костей носорога и фрагментов кожи мамонта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:29
2024-11-29T17:21
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986517597_0:110:851:589_1920x0_80_0_0_9504c4c1727c4ea939b23ce7084d7570.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии мужчину по обвинению в контрабанде костей носорога и фрагментов кожи мамонта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Перовского районного суда города Москвы Трояновский Дмитрий Петрович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ и преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства. Как заявили в суде, Трояновский незаконно переместил через таможенную границу из РФ культурные ценности, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу. Речь идет о черепе и нижней челюсти шерстистого носорога, а также фрагментах кожи мамонта, их общая стоимость превышает 4,5 миллиона рублей. В суде подчеркнули, что данные фрагменты были недостоверно задекларированы.
https://ria.ru/20241009/vostok-1977120944.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986517597_0:97:851:736_1920x0_80_0_0_2b8d186f55d3e906c6aedefb43ad41bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве мужчина получил 8,5 года колонии за вывоз костей носорога

Мужчину приговорили к 8,5 годам колонии за вывоз частей носорога и мамонта

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramДмитрий Трояновский, обвиняемый в контрабанде костей носорога и фрагментов кожи мамонта
Дмитрий Трояновский, обвиняемый в контрабанде костей носорога и фрагментов кожи мамонта - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Дмитрий Трояновский, обвиняемый в контрабанде костей носорога и фрагментов кожи мамонта
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Перовский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии мужчину по обвинению в контрабанде костей носорога и фрагментов кожи мамонта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Перовского районного суда города Москвы Трояновский Дмитрий Петрович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ и преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.
Как заявили в суде, Трояновский незаконно переместил через таможенную границу из РФ культурные ценности, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу. Речь идет о черепе и нижней челюсти шерстистого носорога, а также фрагментах кожи мамонта, их общая стоимость превышает 4,5 миллиона рублей. В суде подчеркнули, что данные фрагменты были недостоверно задекларированы.
Бивни мамонта - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
На Дальнем Востоке двух россиян будут судить за контрабанду бивней мамонта
9 октября, 10:44
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала