https://ria.ru/20241129/sud-1986456557.html
В Калининграде буду судить программиста, разыскиваемого ФБР
В Калининграде буду судить программиста, разыскиваемого ФБР - РИА Новости, 29.11.2024
В Калининграде буду судить программиста, разыскиваемого ФБР
Калининградские МВД и прокуратура сообщили о передаче в суд дела программиста, обвиняемого в создании вредоносной программы; по данным источника РИА Новости,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:39
2024-11-29T14:39
2024-11-29T15:06
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КАЛИНИНГРАД, 29 ноя — РИА Новости. Калининградские МВД и прокуратура сообщили о передаче в суд дела программиста, обвиняемого в создании вредоносной программы; по данным источника РИА Новости, речь идет о хакере Михаиле Матвееве, за помощь в поимке которого американское ФБР предлагает награду в 10 миллионов долларов.По версии следствия, в январе обвиняемый разработал специализированное вредоносное программное обеспечение, предназначенное для шифрования файлов и данных без ведома и согласия пользователей. Как отмечает прокуратура, он планировал использовать программу "для шифрования данных коммерческих организаций с последующим получением выкупа за дешифрование"."В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с подписанным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД.Как пояснил РИА Новости осведомленный источник, "задержанный программист - это Михаил Матвеев, который объявлен в розыск США".По его словам, Матвеева обвиняют в связях с хакерскими группировками, специализирующимися на блокировке с помощью вредоносного ПО доступа к системам, как правило, крупных компаний. "После чего требовали выкуп за разблокировку", - добавил собеседник агентства.Матвеев обвиняется по части 1 статьи 273 УК РФ (создание компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации).
https://ria.ru/20241011/khaker-1977672786.html
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калининград, происшествия, россия, михаил матвеев, фбр
Калининград, Происшествия, Россия, Михаил Матвеев, ФБР
В Калининграде буду судить программиста, разыскиваемого ФБР
В Калининграде мужчину будут судить за программу, шифровавшую данные
КАЛИНИНГРАД, 29 ноя — РИА Новости. Калининградские МВД и прокуратура сообщили о передаче в суд дела программиста, обвиняемого в создании вредоносной программы; по данным источника РИА Новости, речь идет о хакере Михаиле Матвееве, за помощь в поимке которого американское ФБР предлагает награду в 10 миллионов долларов.
По версии следствия, в январе обвиняемый разработал специализированное вредоносное программное обеспечение, предназначенное для шифрования файлов и данных без ведома и согласия пользователей. Как отмечает прокуратура, он планировал использовать программу "для шифрования данных коммерческих организаций с последующим получением выкупа за дешифрование".
"В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с подписанным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Калининграда
для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД.
Как пояснил РИА Новости осведомленный источник, "задержанный программист - это Михаил Матвеев
, который объявлен в розыск США".
По его словам, Матвеева обвиняют в связях с хакерскими группировками, специализирующимися на блокировке с помощью вредоносного ПО доступа к системам, как правило, крупных компаний. "После чего требовали выкуп за разблокировку", - добавил собеседник агентства.
Матвеев обвиняется по части 1 статьи 273 УК РФ
(создание компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации).