https://ria.ru/20241129/sud-1986456557.html

В Калининграде буду судить программиста, разыскиваемого ФБР

В Калининграде буду судить программиста, разыскиваемого ФБР - РИА Новости, 29.11.2024

В Калининграде буду судить программиста, разыскиваемого ФБР

Калининградские МВД и прокуратура сообщили о передаче в суд дела программиста, обвиняемого в создании вредоносной программы; по данным источника РИА Новости,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:39

2024-11-29T14:39

2024-11-29T15:06

калининград

происшествия

россия

михаил матвеев

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

КАЛИНИНГРАД, 29 ноя — РИА Новости. Калининградские МВД и прокуратура сообщили о передаче в суд дела программиста, обвиняемого в создании вредоносной программы; по данным источника РИА Новости, речь идет о хакере Михаиле Матвееве, за помощь в поимке которого американское ФБР предлагает награду в 10 миллионов долларов.По версии следствия, в январе обвиняемый разработал специализированное вредоносное программное обеспечение, предназначенное для шифрования файлов и данных без ведома и согласия пользователей. Как отмечает прокуратура, он планировал использовать программу "для шифрования данных коммерческих организаций с последующим получением выкупа за дешифрование"."В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с подписанным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД.Как пояснил РИА Новости осведомленный источник, "задержанный программист - это Михаил Матвеев, который объявлен в розыск США".По его словам, Матвеева обвиняют в связях с хакерскими группировками, специализирующимися на блокировке с помощью вредоносного ПО доступа к системам, как правило, крупных компаний. "После чего требовали выкуп за разблокировку", - добавил собеседник агентства.Матвеев обвиняется по части 1 статьи 273 УК РФ (создание компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации).

https://ria.ru/20241011/khaker-1977672786.html

https://ria.ru/20240927/vsu-1974987272.html

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининград, происшествия, россия, михаил матвеев, фбр