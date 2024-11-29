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Суд отклонил просьбу увеличить срок экс-гендиректору "ТрансФин-М" - РИА Новости, 29.11.2024
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03:08 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/sud-1986351970.html
Суд отклонил просьбу увеличить срок экс-гендиректору "ТрансФин-М"
Суд отклонил просьбу увеличить срок экс-гендиректору "ТрансФин-М" - РИА Новости, 29.11.2024
Суд отклонил просьбу увеличить срок экс-гендиректору "ТрансФин-М"
Мосгорсуд отклонил представление прокурора, который просил увеличить срок колонии с 7 до 11 лет бывшему гендиректору одной из крупнейших лизинговых компаний... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T03:08
2024-11-29T03:08
происшествия
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москва
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трансфин-м
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил представление прокурора, который просил увеличить срок колонии с 7 до 11 лет бывшему гендиректору одной из крупнейших лизинговых компаний России "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову по делу о мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Роман Костенко. "Мосгорсуд отказал в удовлетворении представления прокуратуры, в котором гособвинитель просил увеличить срок наказания с 7 до 11 лет лишения свободы со штрафом один миллион рублей", - рассказал защитник. Защита в свою очередь просила смягчить приговор и заменить неотбытую часть срока исправительными работами. Дмитрий Зотов был фигурантом двух уголовных дел, по которым суды вынесли приговоры в 2021 и 2024 годах. В апреле этого года Никулинский суд Москвы приговорил по второму уголовному делу Зотова к 7 годам колонии по совокупности с прошлым приговором. Помимо реального срока, Зотову после освобождения на два года запретили заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях. В ходе разбирательств было установлено, что Зотов вывел из компании через разные компании около 1,2 миллиарда рублей, сделки происходили незадолго до ее продажи. Следствие возбудило второе уголовное дело еще до вынесения приговора по первому. В первый раз Зотов был приговорен в 2021 году к семи годам колонии за мошенничество, связанное с продажей железнодорожных вагонов. Затем наказание снизили до пяти с половиной лет. Зотов был гендиректором крупной лизинговой компании "Трансфин-М" с марта 2013 по ноябрь 2018 года. Что касается первого уголовного дела, в нем речь шла о "хищении путем отчуждения имущества компании", оно было возбуждено в августе 2019 года. Следствие посчитало хищением имущества "Трансфин-М" сделку по продаже тысячи железнодорожных вагонов компании "ИнвестАктив" по нерыночной цене. "Трансфин-М" обвиняла Зотова в фальсификации документов. При этом сама сделка в суде не оспаривалась, претензий к покупателю с момента смены собственников не предъявлялось, отмечал тогда бизнес-омбудсмен Борис Титов, а в отчетности самого "Трансфин-М" сделка не отражена как убыточная. Сам Зотов с момента возбуждения первого уголовного дела находится в СИЗО.
https://ria.ru/20241128/arest-1986340343.html
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происшествия, россия, москва, борис титов, трансфин-м, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Борис Титов, ТрансФин-М, Московский городской суд
Суд отклонил просьбу увеличить срок экс-гендиректору "ТрансФин-М"

Суд не стал увеличивать срок экс-гендиректору "ТрансФин-М" Зотову за хищения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил представление прокурора, который просил увеличить срок колонии с 7 до 11 лет бывшему гендиректору одной из крупнейших лизинговых компаний России "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову по делу о мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Роман Костенко.
"Мосгорсуд отказал в удовлетворении представления прокуратуры, в котором гособвинитель просил увеличить срок наказания с 7 до 11 лет лишения свободы со штрафом один миллион рублей", - рассказал защитник.
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Защита в свою очередь просила смягчить приговор и заменить неотбытую часть срока исправительными работами.
Дмитрий Зотов был фигурантом двух уголовных дел, по которым суды вынесли приговоры в 2021 и 2024 годах.
В апреле этого года Никулинский суд Москвы приговорил по второму уголовному делу Зотова к 7 годам колонии по совокупности с прошлым приговором. Помимо реального срока, Зотову после освобождения на два года запретили заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях.
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В ходе разбирательств было установлено, что Зотов вывел из компании через разные компании около 1,2 миллиарда рублей, сделки происходили незадолго до ее продажи. Следствие возбудило второе уголовное дело еще до вынесения приговора по первому.
В первый раз Зотов был приговорен в 2021 году к семи годам колонии за мошенничество, связанное с продажей железнодорожных вагонов. Затем наказание снизили до пяти с половиной лет.
Зотов был гендиректором крупной лизинговой компании "Трансфин-М" с марта 2013 по ноябрь 2018 года.
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Что касается первого уголовного дела, в нем речь шла о "хищении путем отчуждения имущества компании", оно было возбуждено в августе 2019 года.
Следствие посчитало хищением имущества "Трансфин-М" сделку по продаже тысячи железнодорожных вагонов компании "ИнвестАктив" по нерыночной цене. "Трансфин-М" обвиняла Зотова в фальсификации документов.
При этом сама сделка в суде не оспаривалась, претензий к покупателю с момента смены собственников не предъявлялось, отмечал тогда бизнес-омбудсмен Борис Титов, а в отчетности самого "Трансфин-М" сделка не отражена как убыточная.
Сам Зотов с момента возбуждения первого уголовного дела находится в СИЗО.
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