https://ria.ru/20241129/ssha-1986358722.html

"Росконгресс" сообщил о планах США по обновлению средств доставки ЯО

"Росконгресс" сообщил о планах США по обновлению средств доставки ЯО - РИА Новости, 29.11.2024

"Росконгресс" сообщил о планах США по обновлению средств доставки ЯО

США обновляют и модернизируют ядерную триаду, то есть средства доставки ядерного оружия, новейший бомбардировщик B-21 Raider пятого поколения примут на... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T07:23

2024-11-29T07:23

2024-11-29T07:23

сша

министерство обороны сша

b-21 (стратегический бомбардировщик)

b-52

f-15se

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США обновляют и модернизируют ядерную триаду, то есть средства доставки ядерного оружия, новейший бомбардировщик B-21 Raider пятого поколения примут на вооружение в 2027 году, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает РИА Новости. К 2035 году 100 процентов этих систем превысят свой проектный срок службы в среднем на 30 лет. К началу 2040-х годов 100 процентов американских средств доставки ядерного оружия достигнут конца срока службы. На момент вывода из эксплуатации как крылатая ракета воздушного базирования (ALCM), так и межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III будут иметь более 50 лет своего 10-летнего проектного срока службы. ПЛАРБ класса Ohio уже превысили свой прогнозируемый срок службы, а бомбардировщик B-2A и самолет двойного назначения F-15E будут приближаться к 40 годам, прежде чем они будут выведены из эксплуатации. Когда последнее произойдет с B-52, который окончательно планируют вывести из эксплуатации в середине 2050-х годов, ему будет около 100 лет. "В настоящее время продолжается разработка новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel, ранее известной как Ground based Strategic Deterrent (GBSD). Она заменит существующие МБР Minuteman III в полном объеме. Их общее количество сохранится в неизменном виде — 400 единиц для развертывания, еще 259 ракет будут приобретены военно-воздушными силами для поддержки испытаний. На 2025 финансовый год администрация (президента США Джо – ред.) Байдена запросила 3,7 миллиарда долларов на исследования и разработки для Sentinel", - говорится в докладе. Планируется, что Sentinel поступит на вооружение в 2030-х годах, на несколько лет позже запланированного, и будет развернута до 2070-х годов. Стоимость всей программы разработки Sentinel уже превзошла первоначальные расчеты на 81 процент, общие затраты превысят 140 миллиардов долларов США. "С начала 2030-х годов подводные лодки с баллистическими ракетами класса Ohio будут заменяться атомными ракетоносцами класса Columbia. Их общее количество будет доведено минимум до 12 субмарин против нынешних 14 у Ohio. В своем бюджетном предложении на 2025 финансовый год ВМС запросили 9,9 миллиарда долларов на подводную лодку класса Columbia", - отмечают авторы доклада. На новых атомных ПЛАРБ останутся баллистические ракеты подводных лодок Trident II, которые завершат вторую фазу продления срока службы для обеспечения работоспособности и надежности в течение всего развертывания новых лодок. На программы модернизации ракет D5LE и D5LE2 ВМС включили 2,5 миллиарда долларов в бюджетный запрос на 2025 финансовый год. "Воздушный компонент триады состоит из 46 способных нести ядерное оружие стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 ядерных стратегических бомбардировщиков B-2A. К 2050 году их полностью заменят бомбардировщики следующего поколения B-21 Raider, они начнут поступать на вооружение в 2027 году. Всего Пентагон намерен закупить не менее 100 таких машин. Они станут носителями авиабомб B61-12 и B61-13, а также новой крылатой ракеты повышенной дальности AGM-181 Long Range Stand Off Weapon (LRSO). На 2025 финансовый год ВВС запросили 5,33 миллиарда долларов на работы с В-21 Raider. В США существуют еще нестратегические ядерные силы, которые состоят из небольшого количества бомб В61, которыми оснащены истребители-бомбардировщики F-15E и F-35A, а также самолеты двойного назначения союзников Dual Capable Aircraft (DCA).

https://ria.ru/20241129/ssha-1986353220.html

https://ria.ru/20241128/oruzhie-1986273293.html

https://ria.ru/20241121/yao-1985097940.html

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сша, министерство обороны сша, b-21 (стратегический бомбардировщик), b-52, f-15se