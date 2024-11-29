https://ria.ru/20241129/ssha-1986353220.html

США ускоряют создание плутониевых сердечников для ЯО, сообщил "Росконгресс"

США ускоряют создание плутониевых сердечников для ЯО, сообщил "Росконгресс" - РИА Новости, 29.11.2024

США ускоряют создание плутониевых сердечников для ЯО, сообщил "Росконгресс"

США ускоряют производство плутониевых сердечников, которые служат запалом для приведения ядерного оружия в действие, следует из доклада "Росконгресса", которым... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T03:41

2024-11-29T03:41

2024-11-29T03:54

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США ускоряют производство плутониевых сердечников, которые служат запалом для приведения ядерного оружия в действие, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает РИА Новости. "Для будущего обновления ядерного оружия с использованием новых компонентов Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA. — Прим. ред.) ускоряет производство плутониевых сердечников. Они являются центральной частью ядерного заряда, которые служат запалом для приведения его в действие. Без них невозможно производство ядерного оружия. США фактически не создавали эти сердечники с конца 1980-х годов", — говорится в докладе. В этих целях NNSA работает над расширением своих мощностей переработки плутония и производству самих сердечников, чтобы соответствовать требованиям выпуска не менее 80 единиц в год к 2030 году. Национальное управление по ядерной безопасности предлагает удовлетворить это требование путем рекапитализации мощностей на двух существующих площадках: объекте Саванна-Ривер в Южной Каролине и в Национальной лаборатории Лос-Аламос в Нью-Мексико.Всего, по данным Росконгресса, США потратят до 2049 года 138 миллиардов долларов на модернизацию ядерного оружия, фактически это означает начало гонки вооружений. Еще около 500 миллиардов долларов планируется потратить на управление запасами ядерного оружия, в том числе демонтаж и утилизацию компонентов боеголовок, снятых с вооружения, исследования, разработки, испытания и оценки, иную оружейную деятельность и, наконец, инфраструктурные операции.В реализации масштабной программы модернизации ядерного оружия участвуют свыше 67 тысяч сотрудников. Их число за последние десять лет было увеличено более чем на 70%.В то же время в докладе подчеркивается, что средний возраст ядерного оружия в запасе США по состоянию на 2020 год достиг 27,5 года, что стало самым высоким показателем за всю историю отчетности по ядерным силам Соединенных Штатов. Более свежих данных нет.По состоянию на сентябрь 2023 года запасы ядерных боеголовок США составляли 3748 единиц.

https://ria.ru/20241128/oruzhie-1986273293.html

https://ria.ru/20241128/ssha-1986176964.html

https://ria.ru/20241127/medvedev-1986082916.html

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сша, южная каролина, нью-мексико, в мире