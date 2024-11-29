https://ria.ru/20241129/spectator-1986371868.html

СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ

СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024

СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ

Дезертирство в Вооруженных силах Украины стало опасной тенденцией, подрывающей украинскую оборону, пишет The Spectator. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:49

2024-11-29T09:49

2024-11-29T18:30

в мире

красноармейск

вооруженные силы украины

spectator

украина

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дезертирство в Вооруженных силах Украины стало опасной тенденцией, подрывающей украинскую оборону, пишет The Spectator."Нехватка живой силы усугубляется усилением дезертирства. По официальным данным, более 90 тысяч украинских военных (почти половина из них — в этом году) сбежали из ВСУ, но реальное число гораздо выше. Дезертирство становится кризисом. Если с ним не разобраться, никакой "план победы" не остановит продвижения России", — пожаловалась обозреватель.По словам журналистки, бегство украинцев с фронта стало массовым явлением, а введенный в этом году закон киевского режима о предоставлении возможности вернуться в ряды украинских войск после первого ухода с фронта лишь обострил проблему."Вскоре Зеленский встанет перед острой дилеммой. Он не может позволить себе потерять еще больше территорий — но кто остановит Путина, если еще больше боевиков ВСУ решат дезертировать?" — резюмировала автор материала.Телеканал CNN сообщал об нарастающей проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986363259.html

https://ria.ru/20241128/milost-1986244551.html

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в мире, красноармейск, вооруженные силы украины, spectator, украина, россия, владимир зеленский