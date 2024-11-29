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СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
Дезертирство в Вооруженных силах Украины стало опасной тенденцией, подрывающей украинскую оборону, пишет The Spectator. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:49
2024-11-29T09:49
2024-11-29T18:30
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дезертирство в Вооруженных силах Украины стало опасной тенденцией, подрывающей украинскую оборону, пишет The Spectator."Нехватка живой силы усугубляется усилением дезертирства. По официальным данным, более 90 тысяч украинских военных (почти половина из них — в этом году) сбежали из ВСУ, но реальное число гораздо выше. Дезертирство становится кризисом. Если с ним не разобраться, никакой "план победы" не остановит продвижения России", — пожаловалась обозреватель.По словам журналистки, бегство украинцев с фронта стало массовым явлением, а введенный в этом году закон киевского режима о предоставлении возможности вернуться в ряды украинских войск после первого ухода с фронта лишь обострил проблему."Вскоре Зеленский встанет перед острой дилеммой. Он не может позволить себе потерять еще больше территорий — но кто остановит Путина, если еще больше боевиков ВСУ решат дезертировать?" — резюмировала автор материала.Телеканал CNN сообщал об нарастающей проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986363259.html
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в мире, красноармейск, вооруженные силы украины, spectator, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Spectator, Украина, Россия, Владимир Зеленский
СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
Spectator: дезертирство в ВСУ стало тенденцией, подрывающей украинскую оборону