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СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
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09:49 29.11.2024 (обновлено: 18:30 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/spectator-1986371868.html
СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
Дезертирство в Вооруженных силах Украины стало опасной тенденцией, подрывающей украинскую оборону, пишет The Spectator. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:49
2024-11-29T18:30
в мире
красноармейск
вооруженные силы украины
spectator
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дезертирство в Вооруженных силах Украины стало опасной тенденцией, подрывающей украинскую оборону, пишет The Spectator.&quot;Нехватка живой силы усугубляется усилением дезертирства. По официальным данным, более 90 тысяч украинских военных (почти половина из них — в этом году) сбежали из ВСУ, но реальное число гораздо выше. Дезертирство становится кризисом. Если с ним не разобраться, никакой &quot;план победы&quot; не остановит продвижения России&quot;, — пожаловалась обозреватель.По словам журналистки, бегство украинцев с фронта стало массовым явлением, а введенный в этом году закон киевского режима о предоставлении возможности вернуться в ряды украинских войск после первого ухода с фронта лишь обострил проблему.&quot;Вскоре Зеленский встанет перед острой дилеммой. Он не может позволить себе потерять еще больше территорий — но кто остановит Путина, если еще больше боевиков ВСУ решат дезертировать?&quot; — резюмировала автор материала.Телеканал CNN сообщал об нарастающей проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986363259.html
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РИА Новости
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в мире, красноармейск, вооруженные силы украины, spectator, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Spectator, Украина, Россия, Владимир Зеленский
СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ

Spectator: дезертирство в ВСУ стало тенденцией, подрывающей украинскую оборону

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дезертирство в Вооруженных силах Украины стало опасной тенденцией, подрывающей украинскую оборону, пишет The Spectator.
«

"Нехватка живой силы усугубляется усилением дезертирства. По официальным данным, более 90 тысяч украинских военных (почти половина из них — в этом году) сбежали из ВСУ, но реальное число гораздо выше. Дезертирство становится кризисом. Если с ним не разобраться, никакой "план победы" не остановит продвижения России", — пожаловалась обозреватель.

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По словам журналистки, бегство украинцев с фронта стало массовым явлением, а введенный в этом году закон киевского режима о предоставлении возможности вернуться в ряды украинских войск после первого ухода с фронта лишь обострил проблему.
«

"Вскоре Зеленский встанет перед острой дилеммой. Он не может позволить себе потерять еще больше территорий — но кто остановит Путина, если еще больше боевиков ВСУ решат дезертировать?" — резюмировала автор материала.

Телеканал CNN сообщал об нарастающей проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В миреКрасноармейскВооруженные силы УкраиныSpectatorУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
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