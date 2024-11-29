Мать мальчика, сбежавшего из дома в Кузбассе, издевалась над ним
СК: мать мальчика, сбежавшего из дома в Кузбассе, издевалась над ним
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Мать 12-летнего мальчика, который сбежал из дома в городе Прокопьевске Кемеровской области из-за издевательств отчима, тоже издевалась над ребенком, в данный момент решается вопрос об аресте женщины и ее сожителя, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Сообщалось, что пропавший из дома в городе Прокопьевске 26 ноября 12-летний мальчик был найден живым 28 ноября в одном из супермаркетов города. Выяснилось, что он ушел из дома из-за издевательств отчима. Уточнялось, что отчим заставлял спать ребенка без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал пасынку лицо. В отношении мужчины заведено уголовное дело п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи. По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики также возбуждено и уголовное дело по статье 293 УК РФ.
Следователь следственного отдела по городу Прокопьевск СУ СК по Кемеровской в ходе расследования уголовного дела об истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 12-летнего мальчика установил причастность к преступлениям его матери. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
"По версии следствия… с мая по ноябрь 2024 года женщина совместно со своим сожителем причиняла физические и нравственные страдания своему 12-летнего сыну, в том числе не пускала ребенка в дом из неотапливаемого помещения в условиях отсутствия у него верхней одежды при низкой температуре воздуха, содействовала и не препятствовала мужчине в причинении телесных повреждений ребенку, отказывала сыну в предоставлении пищи. В данный момент решается вопрос об избрании женщине и ее сожителю, которому также предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых деяний, меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщает ведомство.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре области. Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Аналогичная проверка организована прокуратурой Тяжинского района по предыдущему месту жительства малолетнего.
Делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он запросил доклад по уголовным делам об истязании ребенка и халатности должностных лиц.