https://ria.ru/20241129/sk-1986362904.html

Мать мальчика, сбежавшего из дома в Кузбассе, издевалась над ним

Мать мальчика, сбежавшего из дома в Кузбассе, издевалась над ним - РИА Новости, 29.11.2024

Мать мальчика, сбежавшего из дома в Кузбассе, издевалась над ним

Мать 12-летнего мальчика, который сбежал из дома в городе Прокопьевске Кемеровской области из-за издевательств отчима, тоже издевалась над ребенком, в данный... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T08:50

2024-11-29T08:50

2024-11-29T08:51

происшествия

россия

прокопьевск

кемеровская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg

КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Мать 12-летнего мальчика, который сбежал из дома в городе Прокопьевске Кемеровской области из-за издевательств отчима, тоже издевалась над ребенком, в данный момент решается вопрос об аресте женщины и ее сожителя, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Сообщалось, что пропавший из дома в городе Прокопьевске 26 ноября 12-летний мальчик был найден живым 28 ноября в одном из супермаркетов города. Выяснилось, что он ушел из дома из-за издевательств отчима. Уточнялось, что отчим заставлял спать ребенка без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал пасынку лицо. В отношении мужчины заведено уголовное дело п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи. По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики также возбуждено и уголовное дело по статье 293 УК РФ. Следователь следственного отдела по городу Прокопьевск СУ СК по Кемеровской в ходе расследования уголовного дела об истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 12-летнего мальчика установил причастность к преступлениям его матери. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). "По версии следствия… с мая по ноябрь 2024 года женщина совместно со своим сожителем причиняла физические и нравственные страдания своему 12-летнего сыну, в том числе не пускала ребенка в дом из неотапливаемого помещения в условиях отсутствия у него верхней одежды при низкой температуре воздуха, содействовала и не препятствовала мужчине в причинении телесных повреждений ребенку, отказывала сыну в предоставлении пищи. В данный момент решается вопрос об избрании женщине и ее сожителю, которому также предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых деяний, меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщает ведомство. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре области. Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Аналогичная проверка организована прокуратурой Тяжинского района по предыдущему месту жительства малолетнего. Делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он запросил доклад по уголовным делам об истязании ребенка и халатности должностных лиц.

https://ria.ru/20241128/detsad-1986150159.html

https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985970913.html

https://ria.ru/20241128/bastrykin-1986334137.html

россия

прокопьевск

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)