https://ria.ru/20241129/sizo-1986560666.html

В Москве адвоката отправили в СИЗО за попытку ограбить магазин

В Москве адвоката отправили в СИЗО за попытку ограбить магазин - РИА Новости, 29.11.2024

В Москве адвоката отправили в СИЗО за попытку ограбить магазин

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО столичного адвоката Валерия Кононова за попытку ограбить магазин и драку в общественном транспорте, сообщили РИА... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:19

2024-11-29T19:19

2024-11-29T20:37

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО столичного адвоката Валерия Кононова за попытку ограбить магазин и драку в общественном транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Преображенского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Кононова Валерия Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу до 28 января 2025 года", - сообщили в суде. По версии следствия, Кононов в общественном транспорте, "используя малозначительный повод и пренебрегая правилами поведения в общественном месте, беспричинно нанес удары ранее незнакомому мужчине", после этого скрылся с места происшествия. Затем он пошел в сетевой магазин, где в разъяренном состоянии размахивал удостоверением адвоката и требовал отдать ему наличные из кассы. Сотрудники магазина, чтобы утихомирить дебошира, вызвали наряд полиции. Правоохранители скрутили мужчину, возбуждено уголовное дело. Кононову предъявлены обвинения в хулиганстве и попытке грабежа (пункты "а", "в" части 1 статьи 213, части 3 статьи 30, части 1 статьи 161, части 2 статьи 213 УК РФ).

https://ria.ru/20241005/ekaterinburg-1976479330.html

https://ria.ru/20241125/arest-1985595201.html

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происшествия, москва, россия