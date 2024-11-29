Сирийский военный опроверг информацию об отступлении армии из Алеппо
Al Watan: сирийская армия сохраняет присутствие в западных кварталах Алеппо
© Фото : SANAСирийские военные в Алеппо
© Фото : SANA
Сирийские военные в Алеппо. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 29 ноя - РИА Новости. Сирийская армия продолжает сохранять присутствие в западных кварталах сирийского города Алеппо, в ряд кварталов проникли отдельные группы террористов, говорит сирийский военнослужащий на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале газеты Аль-Ватан.
Ранее в социальных сетях появились сообщения об отступлении сирийской армии из ряда кварталов Алеппо и заходе террористов в город.
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"Мы сейчас находимся на окраинах города Алеппо. Да, некоторые группы террористов проникли в город, из-за слабости духа некоторых людей (войска - ред.) отступили. Но бойцы 25-й бригады отсюда выйдут либо победителями, либо погибшими", - заявил боец сирийской армии на видео.
Очевидцы из разных районов Алеппо рассказали РИА Новости, что с наступлением темноты в городе не слышно взрывов и очередей автоматического оружия, а на улицах практически никого нет.
Жители одного из кварталов на южном выезде из города сообщили, что там образовалась большая пробка в связи с тем, что многие жители Алеппо в спешном порядке покидают город, опасаясь прихода террористов.
В связи с тем, что основная трасса Алеппо - Дамаск отрезана в разных местах огнем террористических бандформирований, многие жители Алеппо пытаются выехать через объездную трассу Итрия - Ханасер.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
* Запрещенная в России террористическая группировка