https://ria.ru/20241129/siriya-1986584958.html

Сирийский военный опроверг информацию об отступлении армии из Алеппо

Сирийский военный опроверг информацию об отступлении армии из Алеппо - РИА Новости, 29.11.2024

Сирийский военный опроверг информацию об отступлении армии из Алеппо

Сирийская армия продолжает сохранять присутствие в западных кварталах сирийского города Алеппо, в ряд кварталов проникли отдельные группы террористов, говорит... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T23:36

2024-11-29T23:36

2024-11-29T23:36

война в сирии

в мире

алеппо

идлиб (мухафаза)

дамаск (город)

обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕЙРУТ, 29 ноя - РИА Новости. Сирийская армия продолжает сохранять присутствие в западных кварталах сирийского города Алеппо, в ряд кварталов проникли отдельные группы террористов, говорит сирийский военнослужащий на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале газеты Аль-Ватан. Ранее в социальных сетях появились сообщения об отступлении сирийской армии из ряда кварталов Алеппо и заходе террористов в город. "Мы сейчас находимся на окраинах города Алеппо. Да, некоторые группы террористов проникли в город, из-за слабости духа некоторых людей (войска - ред.) отступили. Но бойцы 25-й бригады отсюда выйдут либо победителями, либо погибшими", - заявил боец сирийской армии на видео. Очевидцы из разных районов Алеппо рассказали РИА Новости, что с наступлением темноты в городе не слышно взрывов и очередей автоматического оружия, а на улицах практически никого нет. Жители одного из кварталов на южном выезде из города сообщили, что там образовалась большая пробка в связи с тем, что многие жители Алеппо в спешном порядке покидают город, опасаясь прихода террористов. В связи с тем, что основная трасса Алеппо - Дамаск отрезана в разных местах огнем террористических бандформирований, многие жители Алеппо пытаются выехать через объездную трассу Итрия - Ханасер. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20241129/siriya-1986517933.html

https://ria.ru/20241129/aleppo-1986577750.html

алеппо

идлиб (мухафаза)

дамаск (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024