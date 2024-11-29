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ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов - РИА Новости, 30.11.2024
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22:05 29.11.2024 (обновлено: 00:16 30.11.2024)
https://ria.ru/20241129/siriya-1986578256.html
ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов
ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов - РИА Новости, 30.11.2024
ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов
В Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-29T22:05
2024-11-30T00:16
в мире
алеппо
россия
воздушно-космические силы россии
сирия
идлиб (город)
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. &quot;Центром по примирению враждующих сторон фиксируется продолжение обострения обстановки в Сирийской Арабской Республике вследствие перехода террористической группировки &quot;Джебхат ан-Нусра&quot;* и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб&quot;, — отметил он.Игнасюк добавил, что ВКС России, оказывая поддержку Сирии, наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям боевиков. За прошедшие сутки удалось уничтожить не менее 200 террористов, операция по отражению агрессии продолжается. В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке. Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20241129/vvs-1986384141.html
https://ria.ru/20241129/aleppo-1986518505.html
алеппо
россия
сирия
идлиб (город)
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в мире, алеппо, россия, воздушно-космические силы россии, сирия, идлиб (город), обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Россия, Воздушно-космические силы России, Сирия, Идлиб (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024
ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов

ВКС России наносят удары по террористам, перешедшим в наступление в Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым на месте боев в провинции Идлиб
Дым на месте боев в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым на месте боев в провинции Идлиб
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«

"Центром по примирению враждующих сторон фиксируется продолжение обострения обстановки в Сирийской Арабской Республике вследствие перехода террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб", — отметил он.

Удары по террористам запрещенной в России Джебхат ан-Нусра силами ВВС Сирии - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
ВВС Сирии нанесли удары по террористам в Алеппо
Вчера, 10:40
Игнасюк добавил, что ВКС России, оказывая поддержку Сирии, наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям боевиков. За прошедшие сутки удалось уничтожить не менее 200 террористов, операция по отражению агрессии продолжается.
В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.
Сирийская армия ответила на нападение. Войска нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке. Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Террористические организации, запрещенные в России.
Дым на месте боев в Идлибе, Сирия - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Идлибе и Алеппо ликвидировали сотни террористов
Вчера, 17:05
 
В миреАлеппоРоссияВоздушно-космические силы РоссииСирияИдлиб (город)Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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