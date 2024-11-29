https://ria.ru/20241129/siriya-1986578256.html

ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов

ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов - РИА Новости, 30.11.2024

ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов

В Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-29T22:05

2024-11-29T22:05

2024-11-30T00:16

в мире

алеппо

россия

воздушно-космические силы россии

сирия

идлиб (город)

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Сирии фиксируется обострение обстановки из-за наступления террористов, ВКС России вместе с сирийскими правительственными силами продолжают операцию по отражению атак в провинциях Алеппо и Идлиб, за сутки уничтожены не менее 200 боевиков, сообщил на брифинге замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Центром по примирению враждующих сторон фиксируется продолжение обострения обстановки в Сирийской Арабской Республике вследствие перехода террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб", — отметил он.Игнасюк добавил, что ВКС России, оказывая поддержку Сирии, наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям боевиков. За прошедшие сутки удалось уничтожить не менее 200 террористов, операция по отражению агрессии продолжается. В минувшую среду группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.Сирийская армия ответила на нападение. Войска нанесли удары по линиям снабжения боевиков к западу от города Алеппо и атаковали скопления террористов в Идлибе.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке. Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20241129/vvs-1986384141.html

https://ria.ru/20241129/aleppo-1986518505.html

алеппо

россия

сирия

идлиб (город)

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в мире, алеппо, россия, воздушно-космические силы россии, сирия, идлиб (город), обострение ситуации в сирии — 2024