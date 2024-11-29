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Боевики проникли в стратегически важный город в Идлибе, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.11.2024
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18:52 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/siriya-1986557105.html
Боевики проникли в стратегически важный город в Идлибе, сообщили СМИ
Боевики проникли в стратегически важный город в Идлибе, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.11.2024
Боевики проникли в стратегически важный город в Идлибе, сообщили СМИ
Боевики проникли в стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб, утверждает турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:52
2024-11-29T18:52
в мире
идлиб (мухафаза)
алеппо
россия
саракиб
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Боевики проникли в стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб, утверждает турецкое госагентство Anadolu. "Выступающие против властей группировки захватили город Саракиб", - пишет агентство со ссылкой на местные источники. Также агентство со ссылкой на местные источники передает, что боевики прорвались в центр Алеппо с запада. Агентство утверждает, что под контролем боевиков после трех дней боев 400 квадратных километров территории и порядка 70 населенных пунктов. Сирийские вооруженные силы перебросили подкрепления на линии боевого соприкосновения в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак террористов, заявило ранее Главное командование армии САР. В четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "Ан-Нусра"* (запрещена в РФ), в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"** (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241128/siriya-1986168038.html
https://ria.ru/20241129/siriya-1986517933.html
идлиб (мухафаза)
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в мире, идлиб (мухафаза), алеппо, россия, саракиб, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Идлиб (мухафаза), Алеппо, Россия, Саракиб, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Боевики проникли в стратегически важный город в Идлибе, сообщили СМИ

Anadolu пишет, что террористы захватили в стратегически важный город Саракиб

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСаракеб в провинции Идлиб
Саракеб в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Саракеб в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Боевики проникли в стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб, утверждает турецкое госагентство Anadolu.
"Выступающие против властей группировки захватили город Саракиб", - пишет агентство со ссылкой на местные источники.
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Террористы понесли большие потери при атаке на Алеппо и Идлиб
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Также агентство со ссылкой на местные источники передает, что боевики прорвались в центр Алеппо с запада.
Агентство утверждает, что под контролем боевиков после трех дней боев 400 квадратных километров территории и порядка 70 населенных пунктов.
Сирийские вооруженные силы перебросили подкрепления на линии боевого соприкосновения в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак террористов, заявило ранее Главное командование армии САР.
В четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "Ан-Нусра"* (запрещена в РФ), в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"** (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреИдлиб (мухафаза)АлеппоРоссияСаракибОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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