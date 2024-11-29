Боевики проникли в стратегически важный город в Идлибе, сообщили СМИ
Anadolu пишет, что террористы захватили в стратегически важный город Саракиб
Саракеб в провинции Идлиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Боевики проникли в стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб, утверждает турецкое госагентство Anadolu.
"Выступающие против властей группировки захватили город Саракиб", - пишет агентство со ссылкой на местные источники.
Террористы понесли большие потери при атаке на Алеппо и Идлиб
28 ноября, 11:07
Также агентство со ссылкой на местные источники передает, что боевики прорвались в центр Алеппо с запада.
Агентство утверждает, что под контролем боевиков после трех дней боев 400 квадратных километров территории и порядка 70 населенных пунктов.
Сирийские вооруженные силы перебросили подкрепления на линии боевого соприкосновения в провинциях Алеппо и Идлиб для отражения атак террористов, заявило ранее Главное командование армии САР.
В четверг замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с террористической группировкой "Ан-Нусра"* (запрещена в РФ), в среду напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, было уничтожено не менее 400 боевиков.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"** (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.
* Запрещенная в России террористическая организация